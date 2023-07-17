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Питерец.ру » Культура » Выставка «Птицы мира»

Выставка «Птицы мира»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
На выставке «Птицы мира» в музее Эрарта представлены живописные произведения Снигиревской

Мария Снигиревская родилась и выросла на Васильевском острове, в творческой семье. Ее мать — художница Наталья Жилина, отчим — легендарный фотограф Борис Смелов, а старший брат — «митёк» Дмитрий Шагин. В квартире, где и сегодня живет Мария, когда-то собирались представители творческой интеллигенции, в том числе и члены «Ордена нищенствующих живописцев»: Александр Арефьев, Владимир Шагин, Рихард Васми, Шолом Шварц. Они относились к искусству как к служению и презирали материальные блага. Их свободолюбивые натуры не совпадали с государственной идеологией тех лет. Мария росла в атмосфере квартирных выставок и увлеченных разговоров об искусстве, литературе, философии. С самого детства она воспринимает жизнь не иначе как посредством живописи — через настроения и образы.

На выставке «Птицы мира» в музее Эрарта представлены живописные произведения Снигиревской, однако известна она скорее как фотограф. Снимать Мария начала еще будучи подростком. Ее учителем был Борис Смелов, и именно увлеченность городом, перенятая от отчима, легла в основу художественного видения автора. Главные герои снимков Марии — свет и тени на священных стенах, подворотнях, крышах исторической части Васильевского острова и, конечно, его жители.

Своей второй (после города) любовью Снигиревская называет натюрморт — и это увлечение тоже связано с именем Бориса Смелова: во время занятий фотографией он собирал композиции из старинных графинов, бутылочек, раковин и других диковинных вещиц. С 2014 года Мария начала заниматься живописью, причем ее картины стали естественным продолжением ее фотографий. Сначала она писала город, а затем и натюрморты — со временем их стали дополнять птицы. Принято считать, что птица — это символ чего-то нематериально-прекрасного, воплощение мечты и свободы. В центре Петербурга внимательный наблюдатель помимо привычных может обнаружить и хищных пернатых, и канареечно-желтых трясогузок, и зябликов. На полотнах Марии Снигиревской появляются и те, и другие — и даже экзотические птицы. Яркие и броские, они резко контрастируют с абстрактным светлым фоном. Он тоже появился неслучайно: художница вспоминает, что каждый год они с отчимом старались запечатлеть на снимках только что выпавший первый снег — никем не тронутый, он подчеркивал красоту города.

Выставка Марии Снигиревской организована благодаря форме обратной связи на сайте музея. Эрарта предоставляет возможность художникам, работающим в самых разных жанрах, найти своего зрителя, а посетителям музея — познакомиться с оригинальными произведениями авторов.

Мария Снигиревская. Птицы мира

Даты проведения выставки: 19 июля 2023 —1 октября 2023

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Эрарта
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