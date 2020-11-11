Мария Фурсова поразила результатами питерский бизнес

Первый проект Марии Фурсовой — атмосферный салон красоты «Chisla» справился с кризисом во время весеннего периода самоизоляции. Благодаря грамотному руководству Марии и находчивости вышел на удовлетворительную валовую прибыль. Сотрудники салона продвигали продукцию через интернет-магазин https://chisla-salon.com/ и свои соцсети, благодаря чему смогли заработать деньги во время самоизоляции и принести пользу бьюти-бренду. Марии удалось сохранить весь коллектив и более того — в сентябре 2020 года открыть новый велнес-центр.

Характер бизнес-леди закалялся с детства

Родилась Мария Фурсова 4 апреля 1988 г. в Санкт-Петербурге, в семье профессора Политеха и врача. В детстве мечтала о карьере актрисы, играла в детских постановках, увлекалась танцами и вокалом. Мечтала о карьере балерины и актрисы, постоянно устраивала дома спектакли и представления, что не нравилось ее отцу.

Отец был профессором-инженером робототехники, а впоследствии занялся бизнесом, чтобы достойно обеспечивать семью. Отец всегда убеждал Марию, что актеров и балерин очень много и это легкомысленное занятие не сможет ее прокормить в будущем.

Мать была медиком и также прошла сложный путь к своим достижениям. Она была не мягкой и не строгой, а справедливой. Именно, потому что понимала правоту отца, всегда поддерживала его в этих убеждениях. Родители сумели объяснить дочери уже тогда, что они правы. Мария поняла и согласилась, поэтому начала стремиться больше к знаниям и всегда брала с них пример.

В результате золотая медаль в школе и позже красный диплом по специальности экономика. Сейчас Мария Фурсова знает 5 языков, а 16 лет начала работать синхронным переводчиком. В 18 лет уже трудилась в штате международной компании, а с 2009 года вела с отцом бизнес по импорту сырья для производства керамической плитки из Италии.

Перерыв в бизнесе и «перезагрузка»

Блестящее выполнение бизнес-задач крупного масштаба и красный диплом при одновременной работе синхронным переводчиком в штате международной компании были для Маши обычным делом.

Казалось, что нет таких задач, которые не по плечу Марии Фурсовой. И это, действительно было так. Перерыв в активной деятельности наступил после замужества и рождения детей. Мария получила возможность перевести дыхание и со свежими идеями громко вернуться в большой бизнес. Так и получилось.

Открытие единственного в своем роде салона красоты Chisla в 2018 и создание велнес-центра нового поколения Inno’Wellness. Только эти 2 проекта подняли планку в российской бьюти-сфере. Что еще готовит нам настоящая бизнес-леди Мария Фурсова, остается только гадать. Но это точно будет что-то грандиозное!