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Питерец.ру » Культура » Уникальная историческая выставка «Русский Азов» теперь и в Петербурге!

Уникальная историческая выставка «Русский Азов» теперь и в Петербурге!

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31
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
1 июня в Историческом парке откроется выставка «Русский Азов»

1 июня в Историческом парке откроется выставка «Русский Азов», созданная Национальным фондом развития гуманитарного знания «Перспектива» совместно с Российским историческим обществом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Российским историческим обществом совместно с Фондом «Перспектива» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Выставочный проект впервые представит историю городов побережья Азова, в прошлом году вновь ставшего внутренним морем России. Экспозиция в течение двух лет разрабатывалась творческой командой фонда с использованием новейших технологий. Она включает в себя материалы ведущих российских музеев и архивов, в том числе, из чудом спасённой коллекции разбомблённого украинскими нацистами краеведческого музея г. Мариуполя.

«Впервые про Азов будет рассказано так технологично. Все лучшее, что изобретено в мультимедийной отрасли встанет на службу сохранения памяти этого важного, но погребенного под тоннами исторической лжи термина – «Русский Азов». По сути, мы вступаем на один путь с бойцами информационного фронта по защите исторической правды и возвращаем доброе имя петровским, екатерининским, александровским, николаевским победам на этой исконно русской земле», – отметил Иван Есин, руководитель исторического парка «Россия – Моя история».

«Живая лента» истории Азова из десятков мультимедийных экранов и сенсорных планшетов, проекторов и 3D-моделей, напольных проекций и мультимедийных панорам пригласит посетителей совершить увлекательное путешествие во времени. В экспозиции можно будет увидеть быт кочевых племён Приазовья, узнать об известной битве на реке Калке, судьбе князя Дмитрия Донского, зарождении кубанского казачества и вековых усилиях России по защите своих южных рубежей. Многочисленные факты, источники и свидетельства позволят посетителям выставки ещё раз убедиться в том, что освоение и развитие Приазовья – историческая заслуга российского государства, помогут понять судьбоносный выбор жителей этих территорий – навсегда остаться с Россией.

«Наша страна веками обживала Северное Причерноморье и Приазовье. С недавних пор Азовское море вновь стало внутренним морем России. Есть у нас и замечательный город Азов в Ростовской области. Только вот если начать спрашивать у людей об Азове, то, боюсь, многие вспомнят лишь одиозных украинских боевиков-бандитов и неонацистов. Поэтому, конечно, очень признательны проекту «Россия – моя история», поддержавшему нас в стремлении рассказать о настоящем Азове и Приазовье, о прошлом и настоящем этой замечательной русской земли», – рассказал ВРИО председателя Правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев.

Посетители проекта окажутся на берегу цифрового Азовского моря с самой настоящей галькой под ногами, исследуют географию Приазовья, буквально прикоснутся к старинным артефактам с помощью трёхмерных голограмм, узнают историю казачества с помощью управляемых жестами экспонатов-носителей, испытают яркие эмоции в окружении полномасштабного лазерного видеомэппинга.

Проект пройдёт в исторических парках по всей стране. Ожидается, что более 100 000 человек станут его посетителями в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Махачкале, Саратове, Казани, Волгограде, Краснодаре, Ставрополе и Пятигорске. Экспозиция адресована посетителям от 12 лет.

Проект реализован Российским историческим обществом совместно с Фондом гуманитарных проектов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при участии Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, Краеведческого музея г. Мариуполя, Мелитопольского краеведческого музея, Музея-заповедника «Каменная могила», Таганрогского историко-архитектурного музея, Азовского музея-заповедника и Бердянского краеведческого музея. Информационные партнёры мультимедийного выставочного проекта: еженедельник «Аргументы и Факты», «Отдых в России» – туристический проект «Комсомольской правды» и интернет-издание «NEWS.ru».

Выставка будет расположена в зале «Рюриковичи» и продлится до 25 июня 2023 года.

Вход на выставку свободный.

12+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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