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Питерец.ру » Культура » Второй фестиваль искусств «Время Стравинского»

Второй фестиваль искусств «Время Стравинского»

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42
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
stravinskytime.ru
Второй фестиваль искусств «Время Стравинского» посвящён 140-летию со дня рождения великого мастера

Второй фестиваль искусств «Время Стравинского» посвящён 140-летию со дня рождения великого мастера. Основой для 3 дней фестиваля становятся три периода творчества композитора – «русский»«неоклассический» и «поздний» («серийный»). Фестиваль становится площадкой для презентации новейших достижений молодых российских композиторов, исполнителей, художников, медиахудожников.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Генеральный партнер – ГБУК «Петербург-концерт».

 21 ноября Второй фестиваль искусств «Время Стравинского» откроется в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, в программе которого заявлены лекция музыкального критика Элины Андриановой «Аполлоническое начало в творчестве Игоря Стравинского», а также концерт «Аполлон Мусагет» в исполнении камерного оркестра «Дивертисмент».

3 декабря в Екатерининском собрании состоятся: мастер-класс Ильи Иоффа по исполнению музыки И. Ф. Стравинского, открытие выставки современного искусства молодых художников, открытие видео-инсталляции «Стравинский и фольклор» на основе архивных материалов, лекция музыкального критика Сергея Железнова «“Заупокойные песнопения” Стравинского и новая сакральность», а также концерт Петербургского МолОт-ансамбля совместно с камерным хором «Festino» – «Requiem canticles» (дирижёр – Фёдор Леднёв).

Второй день фестиваля посвящён позднему периоду творчества Стравинского. Крайне редко исполняемый в России последний шедевр Стравинского «Requiem canticles» прозвучит в исполнении лучших молодых музыкантов Санкт-Петербурга. Проблема новой сакральности становится отправной темой для лекции и сочинений современных российских авторов.

4 декабря фестиваль завершится мастер-классом Динары Антоновой «Русский обрядовый фольклор», мультимедийной программой «Солнцеворот» в исполнении фольклорного ансамбля «НовинА» и кларнетиста Александра Захаренко, а также большим концертом Петербургского МолОт-ансамбля «Русский карнавал». В программе концерта, собранной вокруг сюиты из «Истории солдата» Стравинского, встречаются расшифровки фольклорных наигрышей, русские плясовые от Чайковского до современных молодых российских композиторов, в том числе премьера написанного в рамках проекта «Ноты и квоты» сочинения Ярослава Судзиловского «Мем».

Отправной точкой для программ третьего дня фестиваля становится ранний, русский период творчества Стравинского. Вдохновлённый «непричёсанным» древним русским фольклором молодой Игорь Фёдорович Стравинский создаёт самые дерзкие свои сочинения – балеты «Петрушка» и «Весна священная».

Подробнее на сайте: https://stravinskytime.ru/

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