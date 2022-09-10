«Ленинский комсомол»: от выборгского «Атланта» до кронштадтского «Моби Дик»

Первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол»выгружена на берег в кронштадтском портовом терминале «Моби Дик», куда ее привезла баржа «Атлант» Выборгского судостроительного завода.

«Морской этап операции по транспортировке К-3 «Ленинский комсомол» в здание Музея военно-морской славы успешно завершен. Большое спасибо специалистам, которые разработали и реализовали соответствующие проектные решения. Работа выполнена на высочайшем уровне. Удалось преодолеть все трудности, связанные с погодными условиями и технологическими вызовами. Уверена, что полученный опыт будет востребован в дальнейшем российскими инженерами транспортной отрасли и логистами при реализации крупных общественно значимых проектов», — сказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Еще на борту «Атланта», которая привезла К-3 из Выборгского залива в Кронштадт и подняла ее до уровня причала, была проведена операция по разделению прочного корпуса лодки на две части.

На причале терминала «Моби Дик» для К-3 был собран специальный пандус. Выгрузка частей лодки, каждая из которых имеет длину более 50 метров, произведена с помощью самоходного модульного транспортера, спроектированного для данного проекта.

Когда обе части подводной лодки оказались на суше, команда «Атланта» дала гудок, символически попрощавшись с подводной лодкой, а оператор самоходного погрузчика с ювелирной точностью соединил оба сегмента АПЛ.

Следующим этапом операции по транспортировке К-3 станет сухопутная перевозка к зданию Музея военно-морской славы.