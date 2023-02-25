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Питерец.ру » Общество » Ждем туристов из Китая

Ждем туристов из Китая

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rbc.ru
В Петербург снова начнут ездить китайские туристы

«Питерец.ру» сообщает, что в нашу страну приехала первая группа туристов из Поднебесной. Жители Китая не приезжали к нам со временем начала пандемии. Теперь туристические поездки должны будут возобновиться.

Группа из КНГ, состоящая более чем из 30 туристов, посетила Москву. Оттуда китайцы приедут в Петербург. Надеемся, что такие поездки станут постоянными. По имеющимся данным, в 2019 году Россию посетили более 1,2 млн жителей Китая. В 2023 году этот показатель может быть превышен.

Некоторые эксперты считают, что в ближайшее время туристический бизнес вряд ли сможет вернуться к показателям до пандемии. Однако на этот счет имеются и другие точки зрения. Как говорится, посмотрим, что мы увидим в реальности.

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