Ждем туристов из Китая

«Питерец.ру» сообщает, что в нашу страну приехала первая группа туристов из Поднебесной. Жители Китая не приезжали к нам со временем начала пандемии. Теперь туристические поездки должны будут возобновиться.

Группа из КНГ, состоящая более чем из 30 туристов, посетила Москву. Оттуда китайцы приедут в Петербург. Надеемся, что такие поездки станут постоянными. По имеющимся данным, в 2019 году Россию посетили более 1,2 млн жителей Китая. В 2023 году этот показатель может быть превышен.

Некоторые эксперты считают, что в ближайшее время туристический бизнес вряд ли сможет вернуться к показателям до пандемии. Однако на этот счет имеются и другие точки зрения. Как говорится, посмотрим, что мы увидим в реальности.