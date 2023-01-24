9 февраля в музее современного искусства АРТМУЗА стартует масштабная выставка «Будущее будет аутсайдерским».

Это актуальный творческо-социальный проект «Аутсайдервиля», некоммерческой организации из Петербурга, которая поддерживает людей с ментальными особенностями по всей России, верит в силу арт-терапии, реабилитации творчеством и продвигает аутсайдерское искусство.

Художники-аутсайдеры, как правило, не имеют академического образования, творят без оглядки на публику, аутентично, исключительно для себя, на пределе физических и психических сил, на грани социальных групп, систем и культур, противоречивых норм и ценностей. Они создают самобытные произведения, свободные от эстетических, этических и общественно политических

стереотипов.

Многое говорит тот факт, что изначально аутсайдерское искусство именовалось «ар брют» /art brut, фр./, то есть грубое, неотёсанное, экспрессивное, спонтанное.

И всё же, сами по себе резиденты «Аутсайдервиля» - красивые люди с удивительным видением реальности. Их творческий труд и мировосприятие – огромный ресурс для общества в культурном и даже экономическом плане. Те, кто поймут и оценят это первыми, откроют для себя неисчерпаемый источник вдохновения и возможностей!

Таков посыл грядущей выставки. На ней будут представлены работы более 50 резидентов «Аутсайдервиля», уже признанных художников-аутсайдеров, а также произведения из коллекции «Иные», самого обширного и статусного собрания аутсайдерского искусства в России.

Посетители смогут познакомиться и с творчеством целого ряда знаковых иностранных авторов от аутсайдер-арта.

Наверняка неменьший интерес у гостей музея вызовут многочисленные мероприятия, запланированные в рамках экспозиции: лекции, дискуссии, проект «Кинобрют» и другие яркие события.

Подробная программа вскоре появится на сайте АРТМУЗЫ.

Выставка «Будущее будет аутсайдерским» продлится до 10 апреля.

Вернисаж состоится 9 февраля, в 19.00.

Как и на все экспозиции музея, вход свободный.