8 сентября в музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка Анастасии Иванниковой «Farben Leben», что с немецкого переводится как «цветная жизнь». Уникальный проект включает в себя несколько серий от многослойной акварельной живописи до объемных вышитых скульптур.

Как много в человеке миров – мир идей, мир чувств, мир природы, мир души, мир тела… Каким может быть искусство, когда оно приводит в созвучие все эти «части»? Выражает целостное человеческое существо? Анастасия Иванникова исследует погружение в различные аспекты (само)бытия, что естественным образом приводит к различным формам художественного выражения.

Выставочный проект «Farben Leben» состоит из нескольких частей. Многослойная акварельная живопись - попытка выразить себя через характер цвета, цветовое созвучие, «быть, а не казаться»; показать природу человека через природу цвета. Вышитые скульптуры – серия портретов,

в основе которых лежат прототипы людей совершенно разных профессий, возрастов, национальностей, пола. «Гётеарий» вдохновлен учением Гёте о цвете и метаморфозе. «Vingt Regards sur l'enfant-Jésus» – своеобразные иллюстрации к музыкальному циклу Оливье Мессиана «Двадцать взглядов на младенца Иисуса».

Анастасия Иванникова родилась в 1986 г. в Самаре. Обучалась искусству в Edith Maryon Kunstschule Freiburg (Германия). Выставлялась в России, Германии, Японии, США. Стипендиат европейских этических банков (GLS Bank, Германия; Freie Gemeinschaftsbank, Швейцария). Сотрудничает со швейцарскими эвритмистом Теодором Хундхаммером и композитором Штефаном Мюллером, работающим в направлении Новой музыки расширенной тональности. Творческие проекты художницы поддерживают этические организации (с высокой социальной, экономической, экологической ответственностью) в Швейцарии, Германии, Нидерландах.

Выставка «Farben Leben» продлится в АРТМУЗЕ до 8 ноября.

Куратор Марина Гуревич