В 2 раза ярче: в 2023 году пройдет переоснащение мультимедийного Исторического парка «Россия – Моя история»

Первый этап технического переоснащения экспозиций проекта «Россия – Моя история» подходит к концу. Благодаря 8 тысячам лазерных высококонтрастных проекторов экспозиции станут ярче!

На сегодняшний день в России открыты 24 Исторических парка в 23 регионах, экспозиции парков с момента основания посетило более 16 миллионов человек. За 5 лет работы, помимо экскурсий, проведено почти 20 000 мероприятий, включающих в себя форумы, фестивали, конгрессы, лекции, кинопоказы, концерты. Парки неоднократно становились центрами масштабных праздничных программ на историческую тематику, благодаря чему уже несколько лет входят в топ рейтинга самых известных выставочных площадок страны.

Феномен «Россия – Моя история» заключается в том, что изучение отечественной истории происходит при помощи современных технологий, включающих в себя мультимедийные кинозалы и проекторы, интерактивные 3D-носители с реконструкцией исторических событий, мультимедийные карты, купола с видеопроекцией, интерактивные панорамы и декорации, а сами площадки обладают уникальными техническими возможностями и внушительной вместимостью, что позволяет проводить мероприятия любого формата.

Основные мультимедийные экспозиции «Рюриковичи», «Романовы», «1914-1945: От великих потрясений к Великой Победе», «Россия – Моя история: 1945-2017» обновятся впервые после открытия.

«В рамках первой итерации в 2022 году будут заменены 5 тысяч ламповых проекторов, и уже к концу 2023 года эта цифра перейдет отметку 8 тысяч единиц. Вместе с основными носителями в парках будут заменены коммуникации для них, установлены дополнительные усилители сигнала. Уже в новом 2023 году после итоговой настройки оборудования исторические парки покажут новые экспозиции в новом свете», – отметил управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

Обновления в Санкт-Петербургском парке пройдут в 2023 году, а в Перми, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Махачкале, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Самаре, Ставрополе, Тюмени, Южно-Сахалинске, Якутске и Уфе техническое переоборудование будет осуществлено до конца текущего года. В 2023 году обновления пройдут в Москве, Владивостоке, Краснодаре, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Челябинске, Сургуте, Саратове. В обновленный мультимедийный комплекс войдет: новое лазерное оборудование, значительно превышающее по световым свойствам классические проекторы, короткофокусные и длиннофокусные проекционные установки, а также будет произведена замена шести купольных проекторов, которые обеспечивают работу кинотеатра.

Напомним, Исторический парк «Россия – Моя история» в Санкт-Петербурге был открыт в 2017 году. За пять лет работы здесь побывали 2,5 миллиона посетителей, основная часть которых – это школьники и семьи с детьми.