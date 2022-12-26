ента новостей

18:34
В Мариинском дворце отметили юбилей «Боевого братства»
16:18
В Петербург прибыли руководители стран-участниц СНГ
15:45
Pop-up выставка «Русские полярные экспедиции в Арктику»
15:34
Выставка «Нина Рыжикова: мои акварельные истории»
15:03
Второй вестибюль станции метро «Московская» открылся после капитального ремонта
13:28
Предновогодняя премьера театральной студии СПбГМТУ прошла с аншлагом
12:52
Депутаты в преддверии Нового года навестили семьи мобилизованных петербуржцев
12:50
Русский музей при поддержке «Единой России» провел новогодний праздник для семей участников спецоперации
12:39
Выставка «Между светом и тенью»
12:30
«Остров фортов» провел в Кронштадте детские новогодние елки
12:00
Подарили елку
11:04
Выставка «Необъективная реальность»
11:01
Как справляться с простудой
11:00
По факту смертельного ДТП во Фрунзенском районе возбуждено уголовное дело
10:55
В Выборгском районе задержан виновник смертельного ДТП
10:51
Бастрыкин взял на контроль инцидент с падением глыбы льда на жительницу Петербурга
10:38
В Петербурге задержали аферистов, обманувших пенсионерку
10:36
В Невском районе пьяный хулиган избил фельдшера скорой помощи
10:28
Беглов встретился с Лукашенко
10:18
В Ленобласти внедорожник переехал мужчину лежавшего на проезжей части
09:56
Пенсионерка из Вырицы отдала мошенникам 250 тысяч
09:50
Китай проводит военные учения вблизи Тайваня и Японии
09:45
На Васильевском острове иномарка сбила двух пешеходов
14:27
Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с подменой купюр
13:19
В Калининском районе конфликт двух мужчин закончился стрельбой
12:46
Полиция и протестующие столкнулись в Париже после стрельбы в курдском общественном центре
12:43
В Афганистане талибы применили водометы против женщин
12:29
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам более 16,5 миллионов рублей
12:23
В Ленобласти в обгоревшей иномарке обнаружили труп мужчины
12:04
В Кикерино после пожара в частном доме обнаружили обгоревшее тело
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Нина Рыжикова: мои акварельные истории»

Выставка «Нина Рыжикова: мои акварельные истории»

0
60
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке «Россия - моя история» открылась выставка «Нина Рыжикова: мои акварельные истории».

22 декабря в Историческом парке «Россия - моя история» открылась выставка «Нина Рыжикова: мои акварельные истории».

Исторический парк особым образом готовится к 320-летию Санкт-Петербурга и предлагает посетителям познакомиться с творчеством одного из художников, формирующих культурную среду Северной столицы. Художественные выставки всегда вызывают большой интерес у посетителей музейно-выставочного центра, и новая выставка станет приятным новогодним подарком для ценителей живописи.

Декан факультета теории и истории искусств Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, доцент, кандидат искусствоведения, член Союза художников России Светлана Михайловна Грачева так характеризует творчество художницы:

«Оказавшись в мастерской петербургской художницы Нины Рыжиковой, словно погружаешься в атмосферу рубежа XIX-XX столетий, с её символической многозначностью и поэтической изысканностью, в тоже время, находясь в оживленном районе современного Санкт- Петербурга, что рождает удивительное ощущение слияния сегодняшнего и былого. Негромкий голос её живописи заставляет вдруг остановиться и задуматься над простыми, в общем - то вещами, – что есть доброта и свет в нашей жизни. Живописные работы художницы отличаются особой рукотворной теплотой и какой-то «сделанностью» – в них нет ощущения безумного ритма сегодняшней жизни. Они уносят нас в прошлое, вернее в некую колыбель прошлого, трепетно сохраняемую автором. Вспоминаются строки Марины Цветаевой: «А всему предпочла нежный воздух садовый…».

Это мир грез и волшебных видений, но мир, творимый, безусловно, современным художником, ценящим в первую очередь, свою внутреннею душевную гармонию и целостность, красоту и совершенство той единой частицы, из множества которых и складывается наша огромная многоцветная Вселенная.

Укромный мир человека, имеющего ранимую и нежную душу, раскрывается перед зрителем, рассматривающим картины Нины Рыжиковой. Удивляет сочетание художественного профессионализма и даже ремесленной тщательности с почти детской восторженностью и некоторой незащищенностью. Это редкое в наши дни соотношение и делает её искусство каким-то особенно трепетным, даруя нам истинную «благодать ремесла».

Выставка расположена в зале временных экспозиций и продлится до 15 января 2023 года. Вход по билету в зал временных экспозиций. 6+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-09-2021, 14:42
Выставка "Роль учителя в истории России"
8-11-2019, 11:41
Выставка «Русский ларец – Шкатулка для драгоценностей»
22-12-2022, 12:11
В Историческом парке покажут работы особенных художников
8-07-2020, 12:53
Выставка "Реалисты России"
5-02-2018, 11:37
Выставка молодых художников из России и Японии - «Преодоление»
14-03-2022, 15:06
Лекция на тему: "Крым в истории Российской империи" в Историческом парке

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
91
Сегодня, 11:00
По факту смертельного ДТП во Фрунзенском районе возбуждено уголовное дело
0
112
Сегодня, 10:55
В Выборгском районе задержан виновник смертельного ДТП
0
78
Сегодня, 10:18
В Ленобласти внедорожник переехал мужчину лежавшего на проезжей части
0
74
Сегодня, 09:45
На Васильевском острове иномарка сбила двух пешеходов
Наверх