22 декабря в Историческом парке «Россия - моя история» открылась выставка «Нина Рыжикова: мои акварельные истории».

Исторический парк особым образом готовится к 320-летию Санкт-Петербурга и предлагает посетителям познакомиться с творчеством одного из художников, формирующих культурную среду Северной столицы. Художественные выставки всегда вызывают большой интерес у посетителей музейно-выставочного центра, и новая выставка станет приятным новогодним подарком для ценителей живописи.

Декан факультета теории и истории искусств Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, доцент, кандидат искусствоведения, член Союза художников России Светлана Михайловна Грачева так характеризует творчество художницы:

«Оказавшись в мастерской петербургской художницы Нины Рыжиковой, словно погружаешься в атмосферу рубежа XIX-XX столетий, с её символической многозначностью и поэтической изысканностью, в тоже время, находясь в оживленном районе современного Санкт- Петербурга, что рождает удивительное ощущение слияния сегодняшнего и былого. Негромкий голос её живописи заставляет вдруг остановиться и задуматься над простыми, в общем - то вещами, – что есть доброта и свет в нашей жизни. Живописные работы художницы отличаются особой рукотворной теплотой и какой-то «сделанностью» – в них нет ощущения безумного ритма сегодняшней жизни. Они уносят нас в прошлое, вернее в некую колыбель прошлого, трепетно сохраняемую автором. Вспоминаются строки Марины Цветаевой: «А всему предпочла нежный воздух садовый…».

Это мир грез и волшебных видений, но мир, творимый, безусловно, современным художником, ценящим в первую очередь, свою внутреннею душевную гармонию и целостность, красоту и совершенство той единой частицы, из множества которых и складывается наша огромная многоцветная Вселенная.

Укромный мир человека, имеющего ранимую и нежную душу, раскрывается перед зрителем, рассматривающим картины Нины Рыжиковой. Удивляет сочетание художественного профессионализма и даже ремесленной тщательности с почти детской восторженностью и некоторой незащищенностью. Это редкое в наши дни соотношение и делает её искусство каким-то особенно трепетным, даруя нам истинную «благодать ремесла».

Выставка расположена в зале временных экспозиций и продлится до 15 января 2023 года. Вход по билету в зал временных экспозиций. 6+