В Петербурге общественники устроили для детей путешествие в 1943 год

Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге организовал для подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, познавательное путешествие во времени. Молодежь, одетая в советскую форму времен Великой Отечественной войны, погрузилась в атмосферу Ленинграда после прорыва блокады и побывала на первом поезде, въехавшем в город.
Воспитание молодежи всегда было одним из основных направлений деятельности ОНФ. Только погрузившись в атмосферу Великой Отечественной войны, ребята смогли на себе прочувствовать всю радость, которую ощутили ленинградцы, когда блокада была, наконец, прорвана.
7 февраля 1943 г. паровоз серии «Э» под управлением машиниста Ивана Пироженко и помощника машиниста Виктора Дятлева прибыл в город первым после прорыва блокады и доставил боеприпасы и продовольствие. В честь 78-й годовщины прибытия первого поезда по «дороге Победы» в Ленинград ребята стали участниками интерактивного действия на Финляндском вокзале.
Активисты регионального отделения ОНФ продолжат работу с подростками, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Это мероприятие показало свою актуальность и востребованность среди ребят.