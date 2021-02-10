В Петербурге общественники устроили для детей путешествие в 1943 год

Общероссийский народный фронт в Санкт-Петербурге организовал для подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, познавательное путешествие во времени. Молодежь, одетая в советскую форму времен Великой Отечественной войны, погрузилась в атмосферу Ленинграда после прорыва блокады и побывала на первом поезде, въехавшем в город.

Воспитание молодежи всегда было одним из основных направлений деятельности ОНФ. Только погрузившись в атмосферу Великой Отечественной войны, ребята смогли на себе прочувствовать всю радость, которую ощутили ленинградцы, когда блокада была, наконец, прорвана.

7 февраля 1943 г. паровоз серии «Э» под управлением машиниста Ивана Пироженко и помощника машиниста Виктора Дятлева прибыл в город первым после прорыва блокады и доставил боеприпасы и продовольствие. В честь 78-й годовщины прибытия первого поезда по «дороге Победы» в Ленинград ребята стали участниками интерактивного действия на Финляндском вокзале.

«Молодежь, особенно те, кто находится в трудной жизненной ситуации, должны знать историю, подвиг нашего народа, гордиться ими и сохранить культурный код. Кроме того, они должны активно противостоять возможным инсинуациям и попыткам переписать историю, не позволять вкладывать в свои умы новые пораженческие и иждивенческие идеи», – отметил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев.

Активисты регионального отделения ОНФ продолжат работу с подростками, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Это мероприятие показало свою актуальность и востребованность среди ребят.