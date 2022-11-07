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Питерец.ру » Культура » В Мариинском дворце впервые прошел «Большой этнографический диктант»

В Мариинском дворце впервые прошел «Большой этнографический диктант»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце впервые прошел «Большой этнографический диктант»

Мариинский дворец  впервые стал площадкой для проведения VII Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». В мероприятии, приуроченном ко Дню народного единства, приняли участие депутаты Законодательного Собрания и члены петербургского Молодежного парламента.

К участникам диктанта обратился спикер ЗС СПб Александр Бельский.

– Этнографический диктант – прекрасная возможность проверить свои знания о народах, которые населяют нашу страну и составляют Русский мир. «Русский» не в плане национальности, а в принадлежности к России, к нашей общей истории и культуре. Мы живем в многонациональном и многоконфессиональном городе и с гордостью называем себя петербуржцами. Но при этом каждая народность сохраняет свои традиции, свой уклад и фольклор. Узнавая друг друга, мы лучше понимаем, как устроено наше государство, что делает нас единым народом, на чем основана наша сплоченность, – сказал Председатель парламента.

Собравшихся также приветствовал председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов.

– В России проживают люди 193 национальностей, говорящие на 277 языках. Диктант помогает нам узнать историю нашего многообразия и единения, – отметил он.

«Большой этнографический диктант» – просветительский проект Федерального агентства по делам национальностей. Он знакомит с культурой народов, проживающих в Российской Федерации, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Задания диктанта оформлены в виде теста из 30 вопросов, время прохождения – 45 минут, максимальная сумма баллов – 100.

Источник: ЗАКС
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