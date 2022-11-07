В Мариинском дворце впервые прошел «Большой этнографический диктант»

Мариинский дворец впервые стал площадкой для проведения VII Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». В мероприятии, приуроченном ко Дню народного единства, приняли участие депутаты Законодательного Собрания и члены петербургского Молодежного парламента.
К участникам диктанта обратился спикер ЗС СПб Александр Бельский.
Собравшихся также приветствовал председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов.
«Большой этнографический диктант» – просветительский проект Федерального агентства по делам национальностей. Он знакомит с культурой народов, проживающих в Российской Федерации, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Задания диктанта оформлены в виде теста из 30 вопросов, время прохождения – 45 минут, максимальная сумма баллов – 100.