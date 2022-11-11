С 3 по 11 декабря (кроме 5 декабря) в Историческом парке пройдет фестиваль «Мир пряника». Фестиваль проводится в 7-й раз. Он представляет всё многообразие пряников, являясь одновременно профессиональным и народным праздником. Цель мероприятия - укрепление позиции пряника в качестве национального гастрономического символа России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Мастера представят всё многообразие пряничного мира - печатные, вырубные, лепные, расписные пряники, козули, тетёры, витушки, коврижки, пряничные хлебцы, инновационные пряничные продукты и уникальные объекты пряничного искусства. Более 150 мастеров из 50 регионов России соревнуются в Конкурсе пряничного мастерства, Чемпионате России по печатному прянику, Первенстве Знаменщиков.

Мастера вырубного и вырезного пряника материализуют самые известные идиомы, пословицы и поговорки русского языка. Порадуют зрителей объёмными, движущимися, масштабными арт-объектами, искусством традиционной и современной росписи поверхности пряников.

Посетители увидят такие пряничные формы и доски, каких нет даже в краеведческих музеях страны. Смогут сфотографировать понравившуюся доску или пряник, оставить заявку на изготовление формы, научиться печь пряники дома самостоятельно и увидеть, как происходит знаменование печатной доски!

Впервые в рамках фестиваля пройдет Пряничный Арт-марафон «Санкт-Петербург - Новосибирск - Севастополь», во время которого мастера пряничного дела возведут пряничные объекты по традициям регионов.

3 декабря в 11.00 пряничную стройку смогут увидеть не только зрители в Санкт-Петербурге, но и все желающие в онлайн-формате.

4 декабря состоится Чемпионат России по печатному прянику. Гости попробуют и выберут лучший из тридцати разных очень вкусных пряников: из ржаной, пшеничной, черемуховой, ягодной муки, с разнообразными начинками.

Посетители смогут увидеть пряники со всего мира, принять участие в мастер-классах по росписи пряников, лепке козуль и тетёр, послушать лекции о специях и искусстве пряничных досок. В программе: познавательный квест «Кот в мешке», народное голосование за лучший пряник. Гости смогут сфотографироваться у новогодней елки и пряничной печи, научиться формовать пряник с помощью печатной доски.

Фестиваль “Мир пряника” проводит благотворительную акцию: каждый экспонат, отмеченный сердечком, можно забрать домой за пожертвование. В этом году инициатива называется “Пряник дарит праздник” и организована совместно с Благотворительным Фондом “Апрель”. Вырученные средства будут направлены детям из подопечной школы-интерната.

Подробности фестиваля на официальном сайте https://mirpryanikaspb.ru/

Вход на фестиваль по билетам. Предварительная продажа билетов на сайте https://mirpryanikaspb.ru/

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