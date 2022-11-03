В Санкт-Петербурге к стартовавшему "Большому этнографическому диктанту" присоединились военнослужащие по призыву, проходящие службу в специальном моторизованном полку и отдельном батальоне охраны и обеспечения Северо-Западного округа Росгвардии.
Мероприятие будет проводиться с 3 по 8 ноября, участвовать в нём может абсолютно любой человек. Росгвардейцы в режиме онлайн ответили на 30 вопросов по этнографии, 10 из которых носили региональную тематику. Участие в «Большом этнографическом диктанте» позволяет оценить уровень этнографической грамотности, а также привлечь внимание к вопросам межнационального мира и согласия.
В Северо-Западном округе Росгвардии стартовал «Большой этнографический диктант»
0
11
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
В Северо-Западном округе Росгвардии стартовал «Большой этнографический диктант»
В Санкт-Петербурге к стартовавшему "Большому этнографическому диктанту" присоединились военнослужащие по призыву, проходящие службу в специальном моторизованном полку и отдельном батальоне охраны и обеспечения Северо-Западного округа Росгвардии.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"