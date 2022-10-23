Александр Бельский посетил мобильный передвижной «Библиобус»

Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский вместе с депутатом Александром Ходоском посетил «Библиобус» – первый в Санкт-Петербурге передвижной библиотечно-информационный центр. Кроме книг и журналов для детей и взрослых здесь представлены коллекции фильмов Русского музея и настольные игры, можно подключиться к популярным электронным библиотекам, есть Wi-Fi и бесконтактная зарядка для устройств. Автобус адаптирован для маломобильных групп граждан.

Директор Централизованной библиотечной системы Курортного района Людмила Минаева рассказала гостям о «Библиобусе» и провела экскурсию. Как отметил спикер парламента, проект стал удачным не только для района, но и всего Петербурга. Он может быть примером для других российских регионов.

– Идея создания библиотеки на колесах возникла много лет назад. Отрадно, что она реализована. «Библиобус» посетили уже более пяти тысяч людей. Это не только возможность взять и почитать книгу, но и новое общественное пространство. Когда приезжает такой автобус, он сразу привлекает жителей не только Курортного района, но и окрестностей, – сказал Александр Бельский.

Отметим, «Библиобус» работает с лета 2022 года. География маршрутов передвижной библиотеки – города и поселки Курортного района. Ее сотрудники не только оказывают библиотечные услуги, но и проводят лекции, встречи с писателями, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Одна из особенностей мобильного комплекса – взятые книги можно сдать в любую библиотеку района.