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Питерец.ру » Культура » Выставка неформального творческого объединения «Студия креативной вещи»

Выставка неформального творческого объединения «Студия креативной вещи»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей Эрарта представляет выставку неформального творческого объединения «Студия креативной вещи».

Художественный символ — высшая форма выразительности в искусстве. Его невозможно создать преднамеренно, в отличие от аллегории или эмблемы. Чтобы произведение стало символом, оно должно потенциально содержать в себе нечто невыразимое, предчувствуемое, что раскрывается, становится явным только при активном его восприятии.

Этот механизм символотворчества — основа практики творческого объединения «Студия креативной вещи». Арт-синергия как концепция предполагает совместное творческое действие Художника и Зрителя в момент рождения художественного символа.

Художник, задающий импульс творческого процесса, конструирует «противоречивую» ситуацию — неоднозначный знак. С точки зрения формальной логики, он не может быть окончательно идентифицирован в определенном значении: одно будет всегда отрицать другое. Однако с позиции диалектического или творческого мышления оказывается возможным существование такого объекта (или такой ситуации), в котором это противоречие снимается, и значения перестают восприниматься как взаимоисключающие противоположности. Таким объектом становится художественный символ.

Он рождается в сознании Зрителя, поскольку единственный способ удержать, уравновесить и упорядочить два совершенно различных содержания одного и того же — это синтезирование разнообразных ассоциаций (смысловых, эмоциональных, причинно-следственных и др.).

Творческий поиск различных вариантов единства этих множественных ассоциаций пробуждает зрительское воображение, усилием которого и создается художественный символ, а творческий процесс создания произведения обретает свое завершение.

Так, художественный знак «Башмак-колонна» благодаря «всматриванию» зрителя постепенно самораскрывается, давая возможность увидеть в себе смыслы (символы) устойчивого развития, культурной экспансии, античного наследия, истории архитектуры, культурного туризма. То же происходит и с другими произведениями арт-синергии: скульптура «Человек-Штурвал» способна стать символом лидерства  и  самоуправления, а «Якорь-Женщина» — ожидания, материнской заботы, эмансипации.

Арт-синергия

Даты проведения выставки: 19 октября 2022 — 8 января 2023

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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