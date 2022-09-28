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Питерец.ру » Культура » Выставка «Фантазии Лабаса»

Выставка «Фантазии Лабаса»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mispxx-xxi.ru
В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков с 4 октября до 13 ноября 2022 года пройдет выставка «Фантазии Лабаса»

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков с 4 октября до 13 ноября 2022 года пройдет выставка «Фантазии Лабаса» выдающегося отечественного художника-авангардиста Александра Лабаса. Зрителям представят графические произведения автора, которые ранее никогда не выставлялись в Петербурге. Работы, хранящиеся в семье художника, предоставит Фонд сохранения художественного и культурного наследия живописцев Александра Лабаса и Раисы Идельсон.

Экспозиция в МИСП представляет Александра Лабаса романтическим созерцателем, увлеченным живописцем и мечтательным графиком. Его уникальные, выполненные в разных техниках рисунки, вызывают ощущение чуда. Своим искусством живописец-романтик воспевал достижения человечества, глядя на них глазами мечтателя-фантаста. 

Ему принадлежат пророческие слова: «… в чем я уверен, так это в том, что с каждым десятилетием мои работы будут более и более понятны, ну а через 50 или 100 лет – вот тогда они зазвучат в полную силу, и все увидят в них наше время…». Прошло сто лет, поэтически созидательные творения мастера стали как нельзя более востребованными, а отображенное в них время предстало исполненным энтузиазма и вдохновения.

Представленные на выставке композиции 1960-1970-х годов – это яркие, свободные фантазии художника, творившего эстетику нового мира. Он словно «вел» проникновенный рассказ о космических открытиях, о зарождающемся будущем, о покорении человеком безграничных пространств и бесконечного времени. 

Цикл «Цветовые композиции», большинство рисунков которого построено на взаимодействии цветных пятен, кругов и витиеватых линий, напоминает о причудливости и непредсказуемости человеческой мысли. В этих работах природа, и шире – космос, окружают людей, делают их частью единого мира. Портреты, танцующие, сидящие, спящие, плавающие в невесомости фигуры попадают в некие параллельные вселенные, наполненные светлыми грезами.

Серия «Жители отдаленных планет» повествует о странных антропоморфных существах, которые могли бы стать персонажами какой-нибудь межгалактической саги. Серию «Фантазии» населяют самые разные биоморфные существа-симбиоты. И те, и другие, в представлении художника, должны мирно сосуществовать с землянами, окруженными небывалой красоты природой, выжившей в техногенном мире.

В каждой серии непременно есть ряд листов с абстрактными красочными построениями. Однако при внимательном рассмотрении становится ясно, что и они посвящены человеку как частице огромного космического пространства.

Александр Аркадьевич Лабас (1900 – 1983) – советский художник, представитель русского авангарда 1920-х–1930-х годов и постфутуризма, один из основателей и член Общества станковистов (ОСТ). Начал заниматься живописью с 6 лет, сначала в студии В. Мушкетова и в Строгановском художественно-промышленном училище; а затем учился и в дальнейшем преподавал в Государственных художественных мастерских (ВХУТЕМАС). Обучался у К.Малевича, В.Кандинского, К.Истомина, А.Лентулова, И.Машкова. Автор таких полотен, как «Первый советский дирижабль» (1931), «Первый паровоз на Турксибе» (1931) и «В метро» (1935).

Прожив долгую жизнь, посвященную искусству, Александр Лабас никогда не изменял своему таланту. Он экспериментировал, искал необычные формы выражения своих чувств, самозабвенно отдаваясь творческому процессу.

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков

г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 103

4 октября – 13 ноября 2022

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
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