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Питерец.ру » Культура » Мультимедийная выставка «Друг империи»

Мультимедийная выставка «Друг империи»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке «Россия – моя история» откроется мультимедийная выставка «Друг империи»

23 сентября в 12.00 в Историческом парке «Россия – моя история» откроется мультимедийная выставка «Друг империи», представляющая собой часть кросс-культурного проекта, посвященного 240-летию со дня рождения выдающегося российского государственного деятеля, военачальника, графа Александра Христофоровича Бенкендорфа.

Благодаря диджитализации и иммерсивности выставка вызовет живой интерес у молодой аудитории, погружая зрителей в атмосферу времен декабристов и Наполеона, царских балов и жестоких войн. При помощи мультимедийного и сенсорного оборудования посетители смогут более подробно ознакомиться с историческими фактами из жизни графа Бенкендорфа.

Обычно имя А. Х. Бенкендорфа связывают с созданием III отделения Собственного Его Императорского Величества канцелярии. Однако этому предшествовала Отечественная война 1812 года, в которой боевой генерал, Бенкендорф был одним из первых партизанских командиров и первым комендантом освобожденной Москвы. В 1813–1814 годах отличился в Бельгии, взял Бреду и Амстердам, трижды получал золотое оружие. С 1826 по 1844 гг. Бенкендорф был первым главным начальником III отделения канцелярии.

Экспозиция «Друг империи» познакомит посетителей с этими и многими другими менее известными фактами из жизни русского военачальника. На выставке представлены письма и документы из Российского государственного исторического архива, которые дают возможность узнать о реальной истории жизни А.Х. Бенкендорфа.

В рамках открытия выставки посетители увидят фильм о жизни и карьере графа Бенкендорфа.  Фильм создан на основе архивных документов и интересных фактов из жизни Александра Христофоровича и дает полноценное представление о нем не только как о военачальнике и государственном деятеле, но и как о личности в целом и о том, какой вклад он внес в развитие нашей страны.

Выставка продлится до 23 декабря 2022 г.

Вход по билету в экспозицию «Санкт-Петербург. История развития». 6+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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