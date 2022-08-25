Выставка «События ночи»

Музей Эрарта представляет выставку Федора Кибанова, работающего с графикой, цифровой живописью, а также в различных техниках монументально-декоративной живописи.

Творчество Федора Кибанова во многом интуитивное, едва ли не автоматическое. Как известно, эта практика восходит к опытам сюрреалистов. Но здесь автоматизм усугубляется присутствием машины. Художник создает небольшие графические листы, а затем долго обрабатывает их в цифровом редакторе, добиваясь нужного ему эффекта.

Помимо аналогово-цифровой графики, Федор Кибанов работает с горячей эмалью. В этой технике в соавторстве с художником выступает стихия — огонь. Пигмент на поверхности медной доски попадает в печь, и результат обжига всегда непредсказуем. Кажется, что все творчество Федора Кибанова строится на желании отпустить прирученную твердой рукой профессионального рисовальщика линию в свободное странствие. Даже то, что выглядит в этих работах как пятно, — след загадочных движений линии. Она то генерирует загадочные и ни на что не похожие объемы, то притворяется схемой или чертежом. Но так или иначе эта линия всегда движется, повинуясь воле творца.

На выставке в музее Эрарта можно будет увидеть более 42 произведений Федора Кибанова. Название «События ночи» — тот ключ, который может помочь подобрать необходимые для описания проекта слова. Мир в работах художника кажется погруженным в ночь, а протекающие здесь процессы — непостижимыми. В них присутствуют и логика, и порядок, но не человеческого ума дело — хозяйничать в загадочной мастерской природы. Ученые ломятся туда столетиями, а художники как будто уже там, но их сообщения очень туманны или вовсе закодированы при помощи линий и пятен. Как считает автор, «мы устроены познавать окружающий нас мир, пространство, предметы. Мы делаем это, даже если явление перед нами необъяснимо. Воображение спасает наше сознание от пустоты и хаотичности. Старая потертая бумага — как материя Вселенной, в которой что-то изменилось, и художнику необходимо все исправить».

Даты проведения выставки: 31 августа 2022 — 27 ноября 2022

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург