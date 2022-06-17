В Мариинском дворце состоялся семинар по основам геральдики

Санкт-Петербургский Геральдический клуб провёл образовательный семинар «Основы геральдики, государственной символики и орденских систем» в Малом зале Мариинского дворца.

Культурно-историческое мероприятие посетил актив молодёжных общественных организаций Санкт-Петербурга, представители муниципальных образований и другие.

Председатель клуба Александр Ферреро выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с петербургским парламентом. Он отметил, что проведение подобных публичных мероприятий способствует тонкой настройке гражданского общества.

– Современная ситуация требует подлинного патриотизма, основанного на широких знаниях истории и культуры своей страны, её государственности, – сказал Александр Ферреро, открывая образовательный семинар.

В ходе семинара главный хранитель Мариинского дворца Марина Шапошникова вручила Александру Ферреро благодарственное письмо Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за высокий профессионализм и большой личный вклад в культурное развитие молодёжи города.