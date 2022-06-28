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Питерец.ру » Культура » Для мастерских Мариинки построят отдельное здание

Для мастерских Мариинки построят отдельное здание

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
gge.ru
Для мастерских Мариинского театра построят административно-производственное здание 

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство в Санкт-Петербурге административно-производственного здания художественно-производственного комбината Мариинского театра. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Мастерские при дирекции Императорских театров, которые в 1998 году стали называться художественно-производственным комбинатом Государственного академического Мариинского театра, были основаны еще при императоре Александре II в 1874 году. Сегодня это крупнейшее предприятие России и Европы по оформлению театральных постановок. В состав комбината входят декорационное и костюмерное производства. Сохранив старую школу театральной живописи, специалисты комбината активно используют новые технологии. Декорационное производство – это просторные, оформленные в изящном стиле залы, где трудятся театральные художники, цеха по производству декораций, бутафории и сценической мебели, цех изготовления электробутафории и сценических эффектов, а также другие подразделения. Костюмерное производство включает в себя цеха пошива мужского и женского костюма, окраски и росписи тканей, изготовления головных уборов, трикотажных изделий, характерной и балетной классической обуви, оно ежемесячно выпускает до 400 исторических костюмов.

По проекту, рассмотренному Главгосэкспертизой России, планируется строительство восьмиэтажного здания общей площадью 5 166 кв. м для размещения в нем кладовых, бытовых и административных помещений, бутафорских и живописных мастерских. Размещение мастерских и конфигурация здания обусловлены существующими условиями застройки территории художественно-производственного комбината Мариинского театра. Новое административно-производственное здание возведут на месте демонтируемого старого пятиэтажного здания дореволюционной постройки, состояние основных несущих конструкций которого было признано аварийным.

«Для транспортировки материалов и изделий снаружи здания проектом предусмотрен технологический подъемник. Для выгрузки и загрузки материалов и изделий с подъемника на пятом, седьмом и восьмом этажах в наружной стене выполнены проемы, оборудованные воротами», – говорит главный эксперт проекта Отдела комплексной экспертизы Самарского филиала Главгосэкспертизы России Ольга Галактионова.

Также проектом предусматривается переустройство инженерных коммуникаций, благоустройство территории и реконструкция дымовой трубы, расположенной рядом с котельной.

Проектную документацию подготовило ООО «Новые технологии безопасности».

Источник: Главгосэкспертиза
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