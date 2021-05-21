В порту Петербурга модернизируют нефтяной терминал

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый этап строительства перегрузочного комплекса на территории Петербургского нефтяного терминала. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Петербургский нефтяной терминал, строительство которого велось в 1960-70-е годы в юго-восточной части Финского залива, сегодня стал крупнейшей стивидорной компанией Большого порта Санкт-Петербурга и одним из крупнейших российских операторов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. В настоящее время терминал пропускной способностью порядка 12,5 млн тонн в год обеспечивает прием, хранение и перевалку нефтепродуктов на морские суда, бункеровщики и автоцистерны. В рамках программы развития перегрузочного комплекса планируется модернизация его производственных и транспортных мощностей, направленная как на расширение линейки отгружаемых нефтепродуктов, так и на увеличение общего объема перевалки.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрен первый этап строительства объектов для обслуживания наливных грузов, а также создание дополнительной железнодорожной инфраструктуры и инженерных коммуникаций в составе Петербургского нефтяного терминала.

Работы пройдут на участках, расположенных в Угольной гавани Большого порта Санкт-Петербурга. В ходе реализации проекта здесь обустроят резервуарный парк, включающий 10 вертикальных стальных резервуаров объемом от 3000 до 10000 куб. м, а также двухстороннюю сливную железнодорожную эстакаду, железнодорожные пути и сооружения для приема составов, три технологические насосные станции, две установки рекуперации паров нефтепродуктов и иные объекты и коммуникации.

Для обеспечения проезда пожарных, ремонтных и аварийных машин ко всем проектируемым объектам Петербургского нефтяного терминала проложат автомобильные дороги IV-в категории. Вокруг сливной железнодорожной эстакады устроят пожарный проезд шириной 3,75 м с кольцевой схемой движения.

Проектная организация – ООО «Салаватский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности».