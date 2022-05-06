Выставка «Не без небес» посвящена творчеству известного петербургского фотографа, директора первого в Петербурге частного Музея истории фотографии – Дмитрия Шнеерсона (род. 1950). Он предстает перед зрителем в новом амплуа – в качестве художника декоративно-прикладного искусства. Экспозиция нас удивит – выполненные в керамике разнообразные предметы: вазы, блюда, кувшинчики, композиции в виде неких зооморфных существ знакомят с самобытным талантом мастера, который демонстрирует в своем творчестве абсолютную нестыковку с ближней историей петербургской керамики. Для Шнеерсона важна возможность взаимодействовать с материалом «как в первый раз», без оглядки на то, что привнесли в современную керамику художники его поколения. Хотя сама эта установка, понимание собственного положения, разумеется, выдают современный тип художественного мышления – автор опирается в своих поисках на различные этнографические традиции корейского, японского, латиноамериканского искусства, обращаясь к архаике, чувствуя актуальность этого телесного опыта в керамике.

Мощный творческий импульс Шнеерсон получил во время этнографических экспедиций в Эфиопию, Перу, Мьянму. Там он внимательно изучал культуру и художественные традиции местных жителей, отдавая предпочтение гончарному ремеслу. Это повлияло на его керамическую практику. Автор оперирует, казалось бы, одними и теми же пластическими формами, но при этом раскрывает удивительные способности к достижению визуально-пластического разнообразия. За каждым произведением скрывается определенное движение форм, разворот объемов в пространстве. Более того, для каждого предмета используется индивидуальный обжиг, который, влечет за собой игру фактур и цвета, различные колористические нюансы. Автор постоянно импровизирует с промышленными красителями, добавляет что-то свое, ворожит с золой, создает собственные зольные глазури, что придает произведениям определенный образный и мифологический смысл. Экспериментаторский дух и подход Шнеерсона в поиске форм и их претворения в пространстве позволили превратить экспозицию в тотальную инсталляцию. Керамика, деревянные арт-объекты, железные конструкции-подставки слились в единый художественный образ, вобравший в себя многообразие эмоций, художественных впечатлений, идей и фантазий.

Открытие выставки состоится 16 мая в 18:00

Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков

г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 103