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Питерец.ру » Культура » Выставка «Воздушные пути»

Выставка «Воздушные пути»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mispxx-xxi.ru
Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков представляет выставку «Воздушные пути».

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков представляет выставку «Воздушные пути». Проект посвящен позднему творчеству заслуженного художника Российской Федерации, петербургского мастера гобеленов и живописца Аллы Давыдовой. Название выставки говорит зрителю о возможностях беспрепятственного преодоления границ между различными видами искусств и широком диапазоне интересов автора.

Большую часть жизни художница посвятила ручному ткачеству, создавая смелые работы, выполненные в экспрессионистическом ключе. Их отличает тяга к монументальности и театрализации, экспериментальной дух и лаконичность колористического решения. На экспозиции представлены произведения, выполненные в данной технике в жанрах: абстракции (из серии «Миражи» 1993-1994), анималистки («Клетка» 1999, «Собака» 2000), пейзажа («Ворота. Израиль» 2000) и детского портрета  («Братья» 2006).

Последнее десятилетие Алла Давыдова работает преимущественно как живописец. Создавая собственную «географию», художница написала цикл картин «Города» (2015-2017), где неоготика Мюнхена сопрягается с пламенеющей готикой Праги, а испепеленный солнцем Лиссабон с Ригой, утопающей в прохладе балтийской ночи. В следующей серии она продолжила исследовать мировые архитектурные памятники сквозь призму романтических останков греческой цивилизации. Фрагмент руины и деталь скульптурного объекта в ее работах («Руина №1» 2017, «Ступня Ахилла» 2019) приобретают самостоятельную смысловую мощь, где «цветовой намек» и «школьная неопровержимость» простых геометрических фигур визуально удостоверяют удаленную во времени эпоху.

Произведения, входящие в «театральный» и «музыкальный» циклы, раскрывают режиссерские «умыслы» и тайные смыслы «сценической чуши». В работах «Балет Пины Бауш» и «Аида» (обе 2015) обнаруживается тот редкий баланс, который устанавливается между исходной «сценической натурой» и свободой живописной интерпретации. Серия холстов «Фонтаны Рима» (2021) посвящена одноименной симфонической поэме итальянского композитора Отторино Респиги. В этих произведениях проявляются черты «барочного живописца», монументально мыслящего, тяготеющего к символическим обобщениям и внимательного к деталям.

В экспозицию выставки «Воздушные пути» вошли больше пятидесяти живописных произведений и гобеленов.

10 марта - 17 апреля 2022

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков
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