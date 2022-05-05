В СПбГУ собираются установить памятный знак «Утраченной книге»

По поручению ректора уже более 10 лет ведется системная работа по возвращению книг читателям. Но вернуть в библиотеку Университета удается, к сожалению, далеко не все похищенные, пропавшие, «забытые» читателями книги. Значительная часть изданий нашей библиотеки погибла в результате преступного отношения должностных лиц Университета к организации хранения, перевозке, лечению книг.

Так, размещенные по решению руководства Университета в подвале здания Же-де-Пом книги неоднократно заливались в результате прорыва систем отопления, а также затапливались при повышении уровня грунтовых вод. Проверки состояния этих библиотечных фондов показали: из-за отсутствия должного температурно-влажностного режима в этом подвале были приведены в полную негодность 3020 экземпляров изданий, выпущенных с 1806 по 1946 год (см. подробнее: Отчего «болеют» книги?). Серьезные пропажи книг были выявлены и в книжном собрании Императорского общества естествоиспытателей, а также в библиотеке Бестужевских курсов, в газетном фонде и других (см. подробнее: Перезагрузка: Нам удалось остановить беспредел; Книги, которых больше нет в Библиотеке Императорского Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей).

Хотя за эти годы в пользование читателям возвращено более миллиона книг, невозможно сказать, какое количество изданий из фондов нашей библиотеки с начала 1990-х годов до 2008 года было утрачено, погибло и было похищено из-за длительной бесхозяйственности.

В память об утраченных ценных книжных изданиях, в знак уважения к самоотверженному труду библиотекарей, хранящих и спасающих книги, в целях публичного признания университетским сообществом ценности книги как главного источника и средства передачи знаний организован конкурс проектов для изготовления памятного знака под названием «Утраченной книге».

Издан приказ, утверждающий положение о конкурсе проектов памятного знака. Конкурс будет проведен в два этапа, запланированное окончание первого этапа — в июле 2022 года, второго этапа и подведения итогов — в декабре 2022 года. Отбор на первом этапе будет проводиться по результатам оценки представленных эссе с описанием идеи памятного знака, на втором этапе — по результатам оценки представленного пластического воплощения идеи памятного знака средствами дизайн-проектирования.

К участию в конкурсе приглашаются все универсанты без ограничений (обучающиеся, научно-педагогические работники, иные сотрудники СПбГУ). Состав жюри будет сформирован из числа научно-педагогических работников коллектива факультета искусств с привлечением сотрудников Научной библиотеки имени М. Горького.

Размещение памятного знака запланировано на территории комплекса зданий СПбГУ на Васильевском острове.