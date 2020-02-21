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Питерец.ру » Культура » В Петербурге дан старт фестивалю «Студенческая Весна–2020»

В Петербурге дан старт фестивалю «Студенческая Весна–2020»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
“Студенческая Весна. Эволюция” – крупнейшее студенческое событие года в городе на Неве.

“Студенческая Весна. Эволюция” – крупнейшее студенческое событие года в городе на Неве. Конкурс студенческого творчества проводится ежегодно в целях поддержки и развития творческой молодежи, и является частью большого Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

Запуск первого отборочного этапа конкурса ознаменовала встреча организаторов фестиваля с представителями учебных заведений города. На презентации фестиваля присутствовало 40 представителей учебных заведений.

– С 2020 года ключевая задача фестиваля – найти и направить на всероссийский конкурс качественные и смысловые номера, - обозначил позицию руководитель исполнительного комитета Андрей Левшин.

Для участия студентов в фестивале заложена хорошая система мотивации - предоставление сертификатов и мест на обучение в продюсерских центрах, обучение в телешколах, предоставление практик на телеканале. Это отметили и представители учебных заведений.

Фестиваль студенческого творчества проходит при поддержке платформы «Россия – страна возможностей», учрежденной Владимиром Путиным, и Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Участниками фестиваля прошлых лет стали многие известные и талантливые артисты, популярные шоумены и телеведущие. Звездные выпускники фестиваля: Дмитрий Билан, Максим Галкин, Юлия Ковальчук, Тимур Родригез, Алла Михеева, Дмитрий Хрусталёв, Евгений Гришковец, Дискотека Авария.

– Мне понравилось, что делается акцент на интересы студентов, обычно все происходит для галочки, формально, а студентам это неинтересно. В направлении видео можно участвовать блогерам и брать фишки из инстаграма, авторы могут идти со своим материалом. Мне кажется, в этом году будет очень круто. Пока я сидела, уже захотела написать нескольким ребятам: Боже-Боже, давайте участвовать! Вот прям чувствуется эволюция. Особенно идея с амбассадорами, кажется, это то, что нужно, - рассказала Вероника Зарина, педагог дополнительного образования Технического колледжа управления и коммерции.

По условиям конкурса участником Фестиваля «СтудВесна. Эволюция» может стать любой обучающийся высших и средних учебных заведений Санкт-Петербурга. Оцениваться творчество конкурсантов будут по направлениям:

  • Вокальное
  • Инструментальное
  • Танцевальное
  • Театральное
  • Оригинальный жанр
  • Мода
  • Журналистика
  • Видео

Заполнить заявку на участие в фестивале можно на сайте до 31 марта  http://rsvspb.ru/ 

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