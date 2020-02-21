В Петербурге дан старт фестивалю «Студенческая Весна–2020»

“Студенческая Весна. Эволюция” – крупнейшее студенческое событие года в городе на Неве. Конкурс студенческого творчества проводится ежегодно в целях поддержки и развития творческой молодежи, и является частью большого Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».
Запуск первого отборочного этапа конкурса ознаменовала встреча организаторов фестиваля с представителями учебных заведений города. На презентации фестиваля присутствовало 40 представителей учебных заведений.
Для участия студентов в фестивале заложена хорошая система мотивации - предоставление сертификатов и мест на обучение в продюсерских центрах, обучение в телешколах, предоставление практик на телеканале. Это отметили и представители учебных заведений.
Фестиваль студенческого творчества проходит при поддержке платформы «Россия – страна возможностей», учрежденной Владимиром Путиным, и Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.
Участниками фестиваля прошлых лет стали многие известные и талантливые артисты, популярные шоумены и телеведущие. Звездные выпускники фестиваля: Дмитрий Билан, Максим Галкин, Юлия Ковальчук, Тимур Родригез, Алла Михеева, Дмитрий Хрусталёв, Евгений Гришковец, Дискотека Авария.
По условиям конкурса участником Фестиваля «СтудВесна. Эволюция» может стать любой обучающийся высших и средних учебных заведений Санкт-Петербурга. Оцениваться творчество конкурсантов будут по направлениям:
- Вокальное
- Инструментальное
- Танцевальное
- Театральное
- Оригинальный жанр
- Мода
- Журналистика
- Видео
Заполнить заявку на участие в фестивале можно на сайте до 31 марта http://rsvspb.ru/