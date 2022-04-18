Видеоарт-интервенция в рамках выставки «Взгляд потомков»: два художника представят свои проекты, а 22 апреля пройдет творческая встреча с авторами и лекция о российском видеоарте от искусствоведки и студентки Центра Art&Science ИТМО

«Взгляд потомков» — большой выставочный проект молодых живописцев, представляющих свои работы о событиях 20 века, разделительной осью которого стала Вторая Мировая война. Они не столько иллюстрируют события, сколько разбираются в причинах и следствиях, отпечатке на жизнях прошлых и будущих поколений. Гармонично сложившиеся символизм, сюрреализм, иконография сливаются в единую песню, это хор голосов художников — «голосов нации».

В конце апреля выставочное пространство даст голос художникам, работающим с медиаискусством. Видеоарт — сравнительно новое направление, ускоренное развитие которого пришлось только на семидесятые годы прошлого столетия. Эта интервенция — наш способ выйти на новый уровень восприятия проекта «Взгляд потомков», дать ему новую эмоциональную окраску. И стройная песня живописцев дополнится новым оттенком: мыслью действительности.

Художник Марк Кшиштофорски — это поиск, тонкой поступью, наощупь. Он не дает зрителю ответы, но обращает внимание на кое-что важнее: способность задавать вопросы. В рамках интервенции покажет сборник своих видео. Не являясь художником по образованию, он развивает свое видение и навык, посещая курсы Лендока и Школы Академической Фотографии, а также композиции — у куратора проекта «Взгляд потомков» Александры Щёголевой.

Художник Роман Фитилёв (Москва) — честность и свобода. Отсутствие фильтров, столь раскрепощающее в индивидуальном творчестве, и безукоризненная эстетика, которой поспособствовал опыт работы оператором и режиссёром. Также занимается фотографией, изучает аналоговые способы печати и интересуется идеями пиктореалистов.

Чтобы лучше познакомиться с произведениями, первый вечер Интервенции мы посвятим общению с самими авторами и экспертами в области медиаискусства.

22 апреля, в 19:00 пройдет проект-фиксация интервенции – творческая встреча с видеохудожниками: Роман Фитилёв и Марк Кшиштофорски расскажут о своём взгляде и методе.

Образовательная программа встречи — лекция «Российский видеоарт и AES+F» от Натальи Гришиной — художницы, искусствоведки и студентки магистратуры Art&Science Университета ИТМО.

Вход для посетителей свободный. 0+

P.S. По законам жанра, мы не ограничиваем авторов в их идее для выбора или создания работ, художники всецело контролируют этот процесс. Артмуза в этом случае выступает как площадка и помогает с информированием и техническим размещением, а также с образовательной программой проекта-фиксации интервенции. С уже созданными работами художников можно ознакомиться по ссылкам:

Марк Кшиштофорски: https://www.youtube.com/channel/UCj2--6ES-II-GcKfiE9Wc0A

Роман Фитилёв: https://odetofog.ru/video