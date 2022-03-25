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Питерец.ру » Культура » Выставка «Взгляд потомков»

Выставка «Взгляд потомков»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Артмуза
Коллективная выставка выпускников Академии Художеств осмысляет события XX века

Коллективная выставка выпускников Академии Художеств осмысляет события XX века, разделительной осью которого стала Вторая Мировая война.

Каждый живописец имеет свои уникальные стили и взгляд, но все они, объединенные надеждой и способностью особенно чувствовать, становятся не только «голосом», но и совестью нации - как художники. Куратор выставки, Александра Щёголева, пишет: «Современный мир, безусловно, явился из пепла того, что было разрушено в середине прошлого столетия. Поэтому авторы представленных произведений, молодые художники – Милада Копелиович, Даниил Обманец, Александра Щёголева, Дмитрий Мясников, Михаил Тишаков и Прохор Вечканов – в своих работах не просто иллюстрируют факты истории, но пытаются разобраться в причинах и следствиях событий, разделивших жизнь всех обитателей Земли на “до” и “после”».

Тандем авторов уже знаком жителям и гостям Петербурга по проекту «Portrait 21/XXI», который был представлен в Артмузе в ноябре. В рамках новой выставки зрители смогут увидеть «разорванное», иконографическое пространство в картинах М. Копелиович, «ироничный сюрреализм» П. Вечканова, «исторический символизм» М. Тишакова. Всё это напоминает стройный хор глубоких и чистых голосов, сливающихся в единую песню. Она показывает, что сколько бы не было войн – они всегда завершаются миром; трагедиям в книге жизни отданы самые яркие главы, но именно способность Человека подняться над ужасом своих обстоятельств, рассказать о них потомкам, выразить через искусство свои мысли, является гарантом будущего для следующих поколений, которые, может быть, смогут стать лучше нас.

Милада Копелиович, Даниил Обманец, Александра Щеголева, Дмитрий Мясников, Михаил Тишаков, Прохор Вечканов

ВЗГЛЯД ПОТОМКОВ

31 марта – 31 мая 2022

Вернисаж 7 апреля (чт) в 19:00

Галерея «Течение», 3 этаж

Живопись, 0+

Источник: Артмуза
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