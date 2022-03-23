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Питерец.ру » Культура » В юбилей своего создателя Императорские конюшни продолжают пребывать в заброшенном состоянии

В юбилей своего создателя Императорские конюшни продолжают пребывать в заброшенном состоянии

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Опубликовал: miron
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К 350-летию Петра Великого Конюшенный двор катастрофически обветшал.

В 2022 году Петербург отпразднует одно из знаковых для города событий – 350 лет со дня рождения Петра I. К празднику приурочат свыше 120 мероприятий, в том числе масштабный межмузейный выставочный проект «30 картин из жизни Петра Великого» на Марсовом поле. При этом в пяти минутах ходьбы от будущей выставки разрушается архитектурный памятник федерального значения, построенный по указу императора в XVIII веке.
По сведениям историков, Петр Великий загорелся идеей построить конюшни после путешествия во Францию. В 1717-1719 годах, будучи за границей, он посетил королевский дворец с конюшнями на 300 лошадей, манежем и помещениями для карет. Вернувшись в Петербург, император распорядился о постройке аналогичного сооружения.

В юбилей своего создателя Императорские конюшни продолжают пребывать в заброшенном состоянии


Архитектурный ансамбль построили в 1720-1723 годах по проекту архитектора Н. Ф. Гербеля на левом берегу реки Мойки – тогда это была окраина города. В дальнейшем его несколько раз перестраивали. В том числе в формировании нынешнего облика объекта участвовал известный зодчий В.П. Стасов.
Архитекторы построили не просто здание или комплекс, а сформировали целый район Петербурга. Это непосредственно конюшни, экипажные сараи, Конюшенный музей, мастеровой двор, церковь спаса Нерукотворного образа. Объекты, на сегодня имеющие охранный статус как дома-памятники, расположены между Мойкой, каналом Грибоедова, Конюшенной площадью и Конюшенным переулком.
На сегодня эта часть городского центра называется «золотым треугольником», она является одной из самых популярных у горожан и туристов. Здесь проводятся различные городские мероприятия, работают фан-зоны, концертные площадки, а зимой открываются катки. При этом вот уже более 10 лет петербуржцы видят огромные баннеры вместо архитектурной жемчужины времен Петра. Эта «ширма» скрывает большую часть фасада со стороны Конюшенной площади. Но с набережной Мойки видно, что постройка за ней находится в аварийном состоянии.


Конюшенное закрыли на реконструкцию еще при губернаторе Валентине Матвиенко, которая организовала масштабные мероприятия для развития сферы туризма в городе. Однако постройка не стала элитным отелем – при следующем губернаторе инвестпроект заморозили. Не стало Конюшенное ни музеем, ни общественным пространством, ни креативным кластером. Все эти проекты были предложены городской администрации разными инвесторами, и ни один не получил поддержки.
Последние два года состояние объекта культурного наследия в Смольном предпочитают не обсуждать. Хотя Петербург широко известен как наиболее богатый на исторические здания город, и на сегодня развитие туризма ставится в приоритет, в самом центре культурной столицы расположен настоящий «отпугиватель» для приезжих.
Примечательно, что именно при Петре Великом в России зародился институт строительной экспертизы. В 1906 году император распорядился создать Канцелярию городовых дел, которая курировала постройку всех зданий и сооружений в стране. В ее составе работали архитекторы, скульпторы, а также «живописная команда», занимавшаяся реставрационными работами. Их руками создавались уникальные дворцовые и храмовые интерьеры. К сожалению, сегодняшние ведомства не могут похвастаться такой продуктивностью, о чем красноречиво говорит вид нынешнего Конюшенного.
Также напомним, что в следующем году свой 195-летний юбилей отметит Большой Конюшенный мост. Он был открыт 6 декабря 1828 года как переправа через реку Мойку, к Конюшенной площади.

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