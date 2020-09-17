Дубки из дубравы императора Петра Великого высадят в порту Петербурга

17 сентября 2020 в порту на территории компании АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) представителями Русского музея, ПНТ, а также администраций Кировского и Красносельского районов г. Санкт-Петербурга будут высажены десять саженцев из дубравы императора Петра Великого. Эти растения выращены из желудей, которые были собраны с дуба - дерева-памятника живой природы, произрастающего в Летнем саду. Возраст этого дуба более 360 лет, он был высажен в саду в октябре 1708 года уже взрослым деревом.

Место для посадки дубков было выбрано неслучайно. Основатель видел Санкт-Петербург как мощный портовый город, именно через причалы которого происходил бы товарообмен России с другими странами. Не просто так он награждал капитанов кораблей, которые, минуя блокаду шведского флота, приводили торговые суда в строящийся город.

Первые склады по хранению и отгрузке нефти и нефтепродуктов в Угольной гавани порта Санкт-Петербурга появились в конце ХIХ века. С тех пор этот терминал совершенствуется: улучшаются методы хранения и перекачки нефтепродуктов, повышается экологическая и промышленная безопасность, устанавливается новое оборудование, которое позволяет сократить объемы выбросов.

«В ходе реставрации Летнего сада, мы определяли возрастные деревья, среди них есть дуб, которому более 360 лет, – рассказывает генеральный директор Государственного Русского музея Владимир Гусев. – Когда Петр I приехал осваивать Петербург, ему было 30 лет, а дубу – уже около 50. Император очень любил дубы и старался посадить их в местах, которые были ему особенно дороги. Во время посадки этих удивительных деревьев Петр I всегда думал о будущем России. Продолжая эту замечательную традицию программой "Всероссийская дубовая роща императора Петра Великого", мы планируем приблизится по количеству высаженных деревьев к цифре, близкой к его юбилею».

«Посадка на территории крупнейшего нефтяного терминала города 10 саженцев дубков из дубравы Петра Великого очень символична, - отмечает председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин, - российский император хотел сделать Петербург центром европейской торговли, и его мечта сбылась – город на Неве на протяжении уже более чем 300 лет является крупнейшим российским портом. Через несколько лет подросшие дубы будут видны не только сотрудникам терминала, но и экипажам проходящих по Морскому каналу судов. Мы были рады поучаствовать в акции по посадке саженцев дуба – современника Петра I. ПНТ сотрудничает с Русским музеем долгие годы, и я уверен, что наша совместная работа будет только расширяться».