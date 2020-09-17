ента новостей

11:59
Праздник «День первокурсника 2020» пройдет в новом формате онлайн-медиаконференции
11:55
Дубки из дубравы императора Петра Великого высадят в порту Петербурга
11:49
В Колпино ограбили и изнасиловали 80-летнюю пенсионерку
09:08
Одиночным пикетам быть?
08:41
Как воспринимать заявление Тихановской
17:46
Военные на учениях в Ленобласти применили новые разведывательно-огневые комплексы
17:44
В Петербурге открылась фотовыставка, героями которой стали добровольцы акции #МыВместе
17:41
Ежегодная церемония чествования лучших выпускников вузов пройдет в пятницу
13:56
Армеских водителей обучат вождению в экстремальных условиях
13:53
Общественники призвали полицейских взять на особый контроль дело о мошенничестве в отношении блокадницы
11:31
На «Ленфильме» представили нового директора
11:19
В Петергофе лже-страховщики выманили у пенсионерки 2 миллиона рублей
11:11
В Петербурге пьяный водитель на угнанном автомобиле сбил полицейского
09:25
Зачем Лукашенко просит денег
08:47
Дистанционка в Киришах
23:57
В матче с «Авангардом» СКА превратил 0:3 в 3:3, но пропустил в большинстве в овертайме
20:09
В первом туре Высшей лиги Чемпионата России по регби-7 одержала победу петербургская команда
20:04
Выставка «Бенуа & Фокин»
20:00
Молодежь Петербурга встретилась с участниками контртеррористических актов
19:55
Заместитель председателя «молодежного» Комитета откроет фотовыставку
14:40
В Ленобласти зенитчики ЗВО успешно перехватили более 200 воздушных объектов условного противника
14:34
Студенты из Петербурга стали лауреатами 2 степени на всероссийском соревновании в номинации «Цирковое искусство»
11:49
В Пулково Россельхознадзор провел ветеринарный контроль кошки породы саванна
11:47
В Петербурге почти 2 миллиона рублей отдал аферистам пожилой петербуржец
11:41
В Ленобласти разведчики общевойсковой армии провели успешные учения
11:39
В Петербурге на спортплощадке пьяный мужчина ранил ножом двух петербуржцев
10:22
Добавили 96,5 рублей
09:32
Вакцина поступила
23:11
Концерт The Hatters
19:37
В Петербурге простились с летчиками, погибшими в годы Великой Отечественной войны
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Дубки из дубравы императора Петра Великого высадят в порту Петербурга

Дубки из дубравы императора Петра Великого высадят в порту Петербурга

0
17
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В порту представителями Русского музея, ПНТ, а также администраций Кировского и Красносельского районов Петербурга будут высажены десять саженцев из дубравы

17 сентября 2020 в порту на территории компании АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) представителями Русского музея, ПНТ, а также администраций Кировского и Красносельского районов г. Санкт-Петербурга будут высажены десять саженцев из дубравы императора Петра Великого. Эти растения выращены из желудей, которые были собраны с дуба - дерева-памятника живой природы, произрастающего в Летнем саду. Возраст этого дуба более 360 лет, он был высажен в саду в октябре 1708 года уже взрослым деревом.

Место для посадки дубков было выбрано неслучайно. Основатель видел Санкт-Петербург как мощный портовый город, именно через причалы которого происходил бы товарообмен России с другими странами. Не просто так он награждал капитанов кораблей, которые, минуя блокаду шведского флота, приводили торговые суда в строящийся город.

Первые склады по хранению и отгрузке нефти и нефтепродуктов в Угольной гавани порта Санкт-Петербурга появились в конце ХIХ века. С тех пор этот терминал совершенствуется: улучшаются методы хранения и перекачки нефтепродуктов, повышается экологическая и промышленная безопасность, устанавливается новое оборудование, которое позволяет сократить объемы выбросов.

«В ходе реставрации Летнего сада, мы определяли возрастные деревья, среди них есть дуб, которому более 360 лет, – рассказывает генеральный директор Государственного Русского музея Владимир Гусев. – Когда Петр I приехал осваивать Петербург, ему было 30 лет, а дубу – уже около 50. Император очень любил дубы и старался посадить их в местах, которые были ему особенно дороги. Во время посадки этих удивительных деревьев Петр I всегда думал о будущем России. Продолжая эту замечательную традицию программой "Всероссийская дубовая роща императора Петра Великого", мы планируем приблизится по количеству высаженных деревьев к цифре, близкой к его юбилею».
«Посадка на территории крупнейшего нефтяного терминала города 10 саженцев дубков из дубравы Петра Великого очень символична, - отмечает председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин, - российский император хотел сделать Петербург центром европейской торговли, и его мечта сбылась – город на Неве на протяжении уже более чем 300 лет является крупнейшим российским портом. Через несколько лет подросшие дубы будут видны не только сотрудникам терминала, но и экипажам проходящих по Морскому каналу судов. Мы были рады поучаствовать в акции по посадке саженцев дуба – современника Петра I. ПНТ сотрудничает с Русским музеем долгие годы, и я уверен, что наша совместная работа будет только расширяться».
Источник: Русский музей
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

23-05-2013, 06:54
Депутаты ЗакСа Ленобласти высадят «дубравы богатырские»
1-04-2017, 15:20
Исторический дом Петра Великого
19-11-2016, 11:18
Денег на реставрацию Домика Петра Великого нет
20-05-2016, 16:41
Коллекция «Ботанического сада Петра Великого» пополнилась шестью уникальными сортами рододендронов
18-07-2014, 11:20
Бесплатные экскурсии в саду Петра Первого
20-03-2013, 08:42
Реставрация домика Петра I на Петровской набережной начнется в конце 2013 года

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
165
14-09-2020, 10:40
В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей
0
175
11-09-2020, 11:39
В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки
0
162
11-09-2020, 11:29
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой велосипедист
0
184
10-09-2020, 19:03
В Петербурге иномарка сбила девушку на переходе
Наверх