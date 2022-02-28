Выставка «Открывая прошлое»

«Открывая прошлое» – это первый выставочный проект, посвященный творчеству Ивана Михайловича Петровского (1902-1941), ленинградского художника, погибшего в первый год Великой Отечественной войны. Выразительные живописные портреты, интерьерные сцены и натюрморты, выполненные в различных графических техниках, составляющие экспозицию выставки, дают возможность зрителям открыть для себя новое имя в искусстве и познакомиться с автором глубокого и разнообразного дарования. Уникальное наследие художника было передано в музей в 1993 году по завещанию его вдовы Тамары Хмельницкой. Музеем была проведена серьезная научно-исследовательская работа по аннотированию и реставрации работ, восстановлению памяти художника и изучению его творчества и жизни по коротким заметкам соотечественников и личным дневникам И. Петровского.

Петровский рано ушел из жизни (1902-1942), не успев в полной мере реализовать свой талант. Его творчество представляет собой яркое художественное явление первой половины ХХ века, цельное по эстетическому восприятию, отмеченное острой наблюдательностью в воспроизведении жизни советской эпохи, в эмоциональном отражении культуры нашего города. При этом события личного характера вплетаются в творчество и наполняют его лирическими переживаниями и особой поэтической выразительностью.

Период активного творчества Петровского пришелся на 1930-е годы. В работах, созданных в это время, считываются две основные тематические линии. Первая – лиричная, посвящена образам любимой жены Тамары Хмельницкой. Это частные интимные сцены, пронизанные желанием запечатлеть жизненные мгновение: задумчивая женская фигуры за столом, склоненная над роялем, игра света и тени в ее волосах, небрежное движение руки (Женская головка, 1932; Профиль, 1932; Сидящая, 1932; Завтрак. Чашка чая, 1930-е). Вторая линия связана с созданием плакатов, концертных и революционных афиш. Они раскрывают интерес Петровского к авангардным течениям, таким как конструктивизм и кубизм, что проявляется в динамичной ритмической организации композиции, поиске форм. На выставке представлены две графические серии, посвященные театру (Оркестр, 1932; Концерт, 1932; Балет, 1932) и полевой службе (Полевая кухня, 1930-е; Дровосек, 1930-е; Трапеза, 1930-е).

Выставка «Открывая прошлое» знакомит с наследием неординарного художника, чье творчество станет своеобразным открытием не только для широкой зрительской аудитории, но и для профессионального сообщества.

10 марта - 17 апреля 2022

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков