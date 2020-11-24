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Питерец.ру » Культура » Проект французского дизайнера Арно Лапьера «Северная ёлка»

Проект французского дизайнера Арно Лапьера «Северная ёлка»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
pinterest.com
Впервые в России представляет уникальный художественный объект французского дизайнера Арно Лапьера «Северная ёлка»

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков впервые в России представляет уникальный художественный объект всемирно известного французского дизайнера Арно Лапьера «Северная ёлка», который будет установлен во внутреннем дворе музея и открыт для зрителей 1 декабря 2020 года.

Благодаря особым оптическим эффектам зеркального материала, с которым  работает Арно Лапьер, дизайну и формам созданных им инсталляций, его искусство вызывает неизменный интерес  во всем мире.  Нашумевшие объекты «Азимут» и «Кольцо» демонстрировались на площадях Сан Марко в Венеции перед дворцом дожей, в Париже перед зданием ЮНЕСКО, в Шанхае в районе «Золотого треугольника», в Дубае и других городах.

В Санкт-Петербурге перед зрителями предстанет новое, специально созданное для нашего города произведение французского художника в виде своеобразной 6-метровой конструкции. Собранная из двухсторонних ярко-зеленого цвета зеркальных блоков, подсвеченная изнутри, она знаменует собой культовое дерево, без которого не обходится ни одно Рождество. Арт объект великолепно вписывается в воздушное пространство, делая его неотъемлемой частью художественного произведения. Смотрящий в него зритель видит не только себя, но отражение окружающей среды – стен зданий, людей, неба. Более того, благодаря структуре прозрачного материала, эффекту его подвижности и вертикальной устремленности самой конструкции создается впечатление иммерсивного погружения в некое виртуальное пространство зазеркалья.

В предновогодний и новогодний период у гостей города и петербуржцев появится уникальная возможность посетить открытую выставочную площадку МИСП, увидеть французскую художественную «Ёлку» и, смотря сквозь нее, проникнуть в фантастический мир зазеркальных преображений.

А в день открытия в 18:00 зрителей ждет театрализованное представление «Зазеркальный хоровод» с парадом зеркальных масок и праздничных огней.

Мероприятие и установка «Ёлки» Арно Лапиера проводится МИСП в сотрудничестве и при поддержке Французского института в Санкт-Петербурге.  

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков
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