Ансамбль солистов The Pocket Symphony представляют проект In Minimalism We Trust

Ансамбль солистов The Pocket Symphony и его руководитель Назар Кожухарь представляют продолжение проекта In Minimalism We Trust на сцене Большого зала филармонии. Трибьют самому популярному академическому музыкальному стилю, рожденному двадцатым веком, включит мировую премьеру сочинения Consequence нашего современника Алексея Айги, пьесы стоявших у самых истоков минимализма Джона Кейджа, Филипа Гласса и Майкла Наймана, а также музыку Николая Корндорфа, Георга Пелециса и Эрика Сати, предвосхитившего эстетику минимализма еще на заре прошлого столетия.

Полвека назад ряд композиторов «уверовал» в минимализм как в своего рода новую Библию, упрощение их музыкального языка стало ответом на предельную сложность и предъявляемую к слушателю требовательность авангардных сочинений. «В основе эстетики композиторов-минималистов лежит идея статического времени, в противовес экспрессивно-динамической концепции времени в европейской академической музыке, – пишет известный музыковед Иосиф Райскин, – Это <...> музыка некоего подчас бесконечно длящегося состояния, [... она] способна создавать в зале медитативную ауру и, обладая своего рода гипнотическими свойствами, вводить слушателей в транс».

Билеты на концерт доступны в кассах и на сайте филармонии

Возрастная категория: 6+

16 октября, суббота Большой зал филармонии

In Minimalism We Trust 2.0

The POCKET SYMPHONY

Художественный руководитель и дирижёр - Назар КОЖУХАРЬ

ГЛАСС. “Dracula”, сюита для струнных и фортепиано (версия Н.Кожухаря)

КЕЙДЖ. “In a Landscape”для арфы

НАЙМАН. “The convertibility of lute strings” для клавесина соло

АЙГИ. “Consequence” для ансамбля

мировая премьера

ПЕЛЕЦИС. “Цветущий жасмин” для скрипки вибрафона и струнных

САТИ. Гимнопедии, Гноссианы

НАЙМАН.”Trysting fields. Endgame” (версия Н.Кожухаря)’

КОРНДОРФ. “The smile of Maud Lewis” для ансамбля