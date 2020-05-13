В Медицинском университете имени Павлова пройдет ремонт

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России проверил достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта в здании Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

История ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова началась в 1897 году с открытия в Санкт-Петербурге Женского медицинского института. Институт стал первым в России и Европе учебным заведением, в котором женщины могли получить высшее медицинское образование. Огромную финансовую помощь институту оказали видная участница общественного движения за равноправие женщин Лидия Шанявская и члены знаменитой семьи Нобель. В институте работали выдающиеся женщины-ученые: кафедру кожных и венерологических болезней возглавляла первая в мире женщина-профессор медицины Анна Сахновская, а ее коллега Ольга Подвысоцкая стала первой женщиной-академиком АМН России и первой женщиной-членом-корреспондентом АН СССР.

В 1994 году вуз получил статус университета, а в 2013-м изменил свое название. Сегодня его структура включает 69 кафедр, 56 научных лабораторий, 11 институтов, НИИ и центров. Ежегодно в университете проходят обучение более 5000 студентов, в том числе иностранных.

Проектом, достоверность сметной стоимости которого проверил Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России, предусмотрен ремонт 11 корпуса ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, где в настоящее время располагается Центральное приемное отделение университетских клиник и лабораторно-терапевтический корпус. Ремонт пройдет на площади 647,76 кв.м. Необходимость проведения ремонтных работ связана с физическим износом конструкций полов, дверных заполнений, потолков и перегородок: все эти элементы будут заменены в ходе реализации проекта, выполнены отделочные работы с использованием современных материалов.

Кроме того, будут заменены все инженерные системы (системы отопления и вентиляции, системы водоснабжения и водоотведения), сети электроснабжения, связи и сигнализации. В том числе будет отремонтирована система оповещения для обеспечения безопасной эвакуации людей.

Генеральная проектная организация – ООО «РСР ПРЭКТИС».