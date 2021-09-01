В Петербурге отреставрируют дворец Воронцова

Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости ремонта дворца Воронцова в историческом центре Санкт-Петербурга. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

В 1740 году граф Михаил Илларионович Воронцов купил в Петербурге несколько земельных участков между Фонтанкой и Садовой улицей для строительства большой городской усадьбы. Проект заказали знаменитому архитектору Бартоломео Франческо Растрелли. Тот работал десять лет, и в 1758 году Воронцов наконец получил готовый дворец: главный трехэтажный корпус, расположенный в глубине курдонера, к которому примыкал второй П-образный корпус. Два симметричных двухэтажных флигеля были вынесены вперед и поставлены по красной линии улицы, они были связаны с главным зданием полуциркульными переходами. До наших дней они не сохранились. Растрелли богато украсил фасады здания колоннами и пилястрами, наличниками и другими декоративными элементами, а интерьеры поражали воображение лепкой, резьбой и плафонами работы Тьеполо.

В центральной части дворца располагался большой зал, а пятьдесят залов поменьше составляли анфиладу вдоль главного фасада и две малые анфилады в боковых корпусах. Чугунная ограда дворца была отлита по эскизам Растрелли.

Однако Воронцов недолго пользовался роскошным дворцом: его строительство едва не разорило графа, усадьбу пришлось продать в казну. Через некоторое время в здании устроили гостевой дом, а затем Павел I подарил его российской ветви Мальтийского ордена, и дворец стали называть «замком мальтийских рыцарей», и Джакомо Кваренги построил на его территории католическую капеллу.

При Александре I масонская страница истории Воронцовского дворца была перевернута, и в здании разместили купеческие лавки, а в 1810-м здание передали Пажескому корпусу. Но поскольку дворец не подходил для нужд военного учебного заведения, его решено было перестроить по проекту архитектора Александра Егоровича Штауберта.

После революции в здании расположилось пехотное училище им. Кирова, которое после нескольких реорганизаций стало Суворовским военным училищем. Оно занимало Воронцовский дворец в течении 60 лет – пока в 2017-м суворовцы не переехали на Московский проспект в бывшее Константиновское училище, а здание на Садовой, 26 решено было отдать юридической инстанции: вскоре в нем разместится Третий кассационный суд общей юрисдикции.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого проверила Главгосэкспертиза России, планируется отреставрировать 5921,9 кв.м фасадов, 3081,22 кв.м внутренних помещений и 120,38 м чугунной ограды. Финансирование работ планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Проектную документацию подготовило ООО «Аск-Норд».