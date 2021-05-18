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Питерец.ру » Культура » Открытие выставки Владимира Антощенкова «Вариации на архитектурные темы»

Открытие выставки Владимира Антощенкова «Вариации на архитектурные темы»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Точка
В архитектурной фотогалерее «Точка» состоится открытие выставки Владимира Антощенкова «Вариации на архитектурные темы»

22 мая в 14:00 в архитектурной фотогалерее «Точка» состоится открытие выставки Владимира Антощенкова «Вариации на архитектурные темы». Куратором выставки выступит ученица фотографа Марина Никифорова.
Галерея расположена в библиотеке и арт-резиденции ШКАФ и создана совместно с журналом «Проект Балтия».

«За основу берется некоторое количество изображений архитектурных объектов, а затем самыми изощренными способами. В результате получаются графические картинки: они могут напоминать свои прототипы, а могут быть очень далекими от них», — так описывает Владимир Антощенков метод, с помощью которого были созданы «Вариации на архитектурные темы».

Работы, созданные в рамках проекта, представляют собой вариационные формы на тему существующего сооружения — почти как в музыке. Развивая присущие архитектурному объекту пластические и тектонические темы, художник создает принципиально новые абстрактные изображения.
СКК или небоскребы Дефанса, — перед непредвзятым взглядом художника равны все стили и эпохи. Вариативные трансформации лишены оценочного суждения: изгибы, растяжения и скручивания — отнюдь не способ выразить отношение к зданию и его автору. В результате архитектура будто бы освобождается от «шелухи» социальных, политических и идеологических наносов, мешающих воспринимать пластическую сущность зданий и их чувственное содержание.
Фигуры автора и куратора в данном проекте условны. Большинство работ создавалось совместно, в диалоге. В качестве прототипов были использованы фотоснимки Владимира Антощенкова, Марины Никифоровой, а иногда и вовсе стоковые изображения знаковых архитектурных объектов.
В день открытия выставки в 15:00 состоится творческая встреча с Владимиром Антощенковым, в ходе которой художник расскажет о своем захватывающем творческом пути.
Владимир Антощенков — архитектор, фотограф, скульптор. С 1973 года — доцент кафедры градостроительства ЛИСИ (ныне СПбГАСУ). Автор ряда фотоальбомов и выставок, посвященных Петербургу.
Марина Никифорова – архитектор, ученица Владимира Антощенкова, а также архитектурный критик и обозреватель журнала «Проект Балтия». Куратор выставки «Вариации на архитектурные темы».
О фотогалерее «Точка»:
Галерея «Точка», созданная в партнерстве с журналом «Проект Балтия» в Библиотеке и арт-резиденции ШКАФ в 2020 году – единственная в России институция, посвященная репрезентации и осмыслению жанра архитектурной фотографии.
Первой выставкой фотогалереи «Точка» стал проект куратора Владимира Фролова (главного редактора журнала «Проект Балтия») «Ленинградский модернизм и постмодернизм. Взгляд из XXI века». Участниками выступили ведущие архитектурные фотографы России (Юрий Пальмин, Владимир Антощенков, Александр Антипин, Алексей Боголепов, Алиса Гиль, Григорий Соколинский, Родион Атаулин, Дмитрий Цыренщиков, Алексей Коженков, Илья Смагин, Иван Черных, Егор Рогалёв, Дмитрий Яговкин, Камилла Ханапова, Александр Дымников, Александр Лаврентьев, Андрей Стрельников, Александр Теребенин, Арсений Котов, Дмитрий Чебаненко). В 2021 году в галерее прошла выставка московского фотографа Алексея Народицкого «Чандигарх. Адаптированная утопия» (куратор: Евгений Лобанов). В отличие от предыдущих проектов, представлявших классическую архитектурную фотографию, экспозиция Владмира Антощенкова и Марины Никифоровой знакомит зрителей с экспериментальной областью жанра.
Адрес библиотеки и арт-резиденции ШКАФ:
ул. маршала. Тухачевского, 31

Источник: Точка
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