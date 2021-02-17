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Питерец.ру » Культура » Выставка Алексея Народицкого «Чандигарх: адаптированная утопия»

Выставка Алексея Народицкого «Чандигарх: адаптированная утопия»

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27
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Чандигарх: адаптированная утопия попала в «Точку»

20 февраля в архитектурной фотогалерее «Точка», расположенной в библиотеке и арт-резиденции ШКАФ и созданной в партнерстве с журналом «Проект Балтия», откроется выставка Алексея Народицкого «Чандигарх: адаптированная утопия». Куратором экспозиции выступит архитектор и теоретик архитектуры Евгений Лобанов.
Московскому фотографу Алексею Народицкому удалось получить разрешение на съемку закрытого индийского города Чандигарх, построенного по проекту Ле Корбюзье, и в 2010 году осуществить задуманное путешествие. Чандигарх расположен в штате Пенджаб, на границе с Пакистаном, и нестабильная политическая обстановка затрудняет доступ в город. Однако Чандигарх был и остается объектом пристального внимания архитектурного сообщества, а комплекс Капитолия включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. До Народицкого последние серьезные архитектурные съемки проводились здесь в 1970-х годах. Выставка «Чандигарх: адаптированная утопия» позволит детально изучить самое крупное творение признанного мастера архитектуры: пройтись по ровным улицам, со всех сторон рассмотреть Капитолий, заглянуть в учебные заведения, больницы, музеи.

«Фотографии, сделанные Алексеем Народицким, прекрасно передают противоречивые ощущения от архитектуры Ле Корбюзье: холодное дыхание мира чисел и геометрических абстракций, просочившееся в жаркий тропический ландшафт и застывшее в причудливых железобетонных формах, которые покрылись паутиной времени, но напоминают о вечности и космических пространствах. Почти полное отсутствие людей на снимках лишь усиливает впечатление принадлежности зданий к иному миру, подчеркивает образ Утопии, проникшей в нашу неупорядоченную действительность», – пишет куратор выставки Евгений Лобанов.
В день открытия выставки в 17:00 также состоится творческая встреча с Алексеем Народицким и Евгением Лобановым, в ходе которой фотограф расскажет об уникальном десятидневном опыте пребывания в закрытом шедевре архитектуры и градостроительства, а куратор поразмышляет о значении утопического проекта Корбюзье для современного общества.
Выставка продлится до 10 мая 2021 года.
Впервые российский зритель увидел фотографии Чандигарха, сделанные Алексеем Народицким, на выставке в Музее архитектуры имени А. В. Щусева в Москве в апреле 2011 года (куратором тогда выступила Елена Гонсалес).
Адрес фотогалереи: Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского, 31.

Алексей Народицкий – архитектурный фотограф. Родился в 1974 году в Москве. Учился в МГХПУ им. С. Г. Строганова. Член Союза художников России с 2000 года. Сотрудничает с российскими и зарубежными журналами, такими как Domus, ELLE Decoration, AD, «Проект Россия», «Проект Балтия», Interni, Abitare, Tatlin, Mark, Frame.
Работал над иллюстрациями многих книг по искусству и архитектуре: «Памятники архитектуры Москвы» (тома 9 и 10), «Московское метро. Подземный памятник архитектуры», «Московское метро. Архитектурный гид», «Парк “Зарядье”», «Проект Москва», Le Corbusier and the Power of Photography, «Такаси Мураками. Будет ласковый дождь», Towers. Denise Valode & Jean Pistre и др.
Евгений Лобанов – доцент Института дизайна пространственной среды СПбГУПТД, член Санкт-Петербургского союза дизайнеров.

Источник: ЦБС Красногвардейского района
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