Зал виртуальных экскурсий с эффектом живого присутствия

Накануне 318-ого Дня рождения Санкт-Петербурга и Общероссийского дня библиотек ЦРБ им. Н.В. Гоголя презентует инновационный ресурс – Зал виртуальных экскурсий, посвященный интерпретациям творчества Гоголя во всех видах искусств в русском авангарде 1920-х годов.

Зал виртуальных экскурсий «Город Гоголя» – инновационное онлайн-пространство, созданное проектной командой Центральной районной библиотеки им. Н.В. Гоголя Красногвардейского района. Это первый в России онлайн-музей, который сохраняет главное преимущество посещения офлайн-экспозиций – прямое общение между людьми. Все посетители и экскурсовод видят и слышат друг друга, могут обмениваться мнениями, задавать вопросы и получать на них ответы.

В то же время Зал виртуальных экскурсий – не оцифрованная копия реального музея, а концептуальное пространство, свободное от гравитации: стены сдвигаются, исчезают, вновь вырастают, выстраиваются в лабиринт. Здесь можно обойти город из «Мёртвых душ» вместе с пригородами; посетить здание театра, так и не построенного в реальности; оказаться внутри целой вселенной гоголевского языка, визуализированной по законам digital humanities.

Пять миров – пять крупнейших интерпретаций Гоголя во всех видах искуств:

1 / Марк Шагал / «Мёртвые души» / живопись

2 / Всеволод Мейерхольд / «Ревизор» / театр

3 / Группа «ФЭКС» / «Шинель» / кино

4 / Дмитрий Шостакович / «Нос» / музыка

5 / Андрей Белый / книга «Мастерство Гоголя» / art&science

Технология Зала виртуальных экскурсий открывает новые перспективы в музейной деятельности. Она переводит онлайн-формат из вынужденного – каким он стал, распространившись в пандемию, – в разряд самостоятельного направления в работе музеев. Это будет актуально и после снятия всех ограничений в новом, постпандемическом мире.

Ольга Маркарян, куратор проекта, специалист ЦРБ им. Н.В. Гоголя: «Создание Зала виртуальных экскурсий – это опыт необыкновенной свободы. Куратора, как любого человека, всегда ограничивают стены и потолок, а в виртуальном музее эти ограничения исчезают. Пространство размыкается. Частью экспозиции становится река. Или целое театральное здание, которое мгновенно превращается из классического в античное. Здесь сущностные категории каждого из искусств - кадр в кино, звук и звуковысотность в музыке - находят выражение в самом пространстве. После такого опыта начинаешь по-новому смотреть на современный музей как таковой».

Ярослав Кравцов, медиахудожник проекта, основатель творческого сообщества медиахудожников «Мастерская 15»: «Мы, как медиахудожники, давно исследуем виртуальные пространства и возможности существования в них. Создание онлайн-музея, который не копирует реальность, а использует безграничные возможности виртуальности – это интересный творческий и технический вызов. Мы изучили множество вариантов виртуальных музеев и можем сказать, что наш вариант является уникальным и самым передовым. Если в других музеях одинокий посетитель начинает скучать через пять минут, то у нас часовая экскурсия пролетает в мгновение ока».

Проект реализуется победителем конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Зал виртуальных экскурсий входит в состав мультимедиа-музея «Город Гоголя». Это уникальное пространство, в котором исторические артефакты сосуществуют с мультимедийной реальностью, а классический экспозиционный язык – с языком современного искусства. Экспозиция музея также включает в себя интерьерный видеомэппинг «Петербургские повести. Дневник» и сенсорную карту «Гоголевский Петербург», а также уникальные книги, изданные в XIX и ХХ веке, обширные фотоматериалы и разноформатные интерпретации произведений Гоголя.

С 27 мая посетить Зал виртуальных экскурсий «Город Гоголя» может любой желающий, зарегистрировавшись по ссылке: https://gogol-library.ru/onlinemuseum .