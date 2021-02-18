В библиотеке Гоголя расскажут об альтернативной гражданской службе

20 февраля в 18:00 в библиотеке Гоголя пройдет дискуссия «Альтернативная гражданская служба как форма исполнения обязанности по защите Отечества». Участники обсудят историю отказа от военной службы по убеждениям совести в России, узнают кто имеет право на прохождение альтернативной службы вместо военной и как реализовать это право, а также поделятся личным опытом прохождения АГС.

Участники встречи: юрист правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Александр Горбачев, юрист правозащитной инициативы «Гражданин и Армия» Арсений Левинсон, сопредседатель Российского социально-экологического союза Виталий Серветник и петербуржец Евгений Новиков, проходивший альтернативную гражданскую службу в Гатчинском ПНИ. На мероприятии также можно будет безвозмездно получить литературу об альтернативной гражданской службе от общественных организаций.

Регистрация на участие в дискуссии в офлайн-формате: https://vk.cc/bYAX9r . Трансляция события также будет вестись на странице библиотеки Гоголя в Facebook: по ссылке https://vk.cc/bWmosr .