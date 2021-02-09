ЦБС Красногвардейского района на фестивале «Книжный маяк Петербурга»

С 12 по 14 февраля библиотеки Красногвардейского района станут участниками международного фестиваля-праздника для всех любителей литературы, поэзии и музыки «Книжный маяк Петербурга». Фестиваль пройдет в гибридном формате (онлайн и офлайн-события). Присоединиться к интернет-трансляциям, задать вопросы выступающим и оставить свои комментарии можно будет из любой точки России и мира.

ЦБС Красногвардейского района на фестивале представят библиотека Гоголя и библиотека и арт-резиденция ШКАФ.

Программа:

12 февраля в 18.00 начнется прямая трансляция музыкального перформанса саунд артиста Алексея Петракова «zZzMmMЛюбовь в Городе Гоголя» из мультимедиа-музея библиотеки Гоголя. Выступление будет дополнено специальной программой, посвященной Петербургу и повести Н.В. Гоголя «Невский проспект». Трансляцию можно будет посмотреть на страницах библиотеки в социальных сетях www.facebook.com/golib2013 и https://vk.com/gogol_lib . Камерное исполнение программы «zZzMmMЛюбовь в Городе Гоголя» возможно только для небольшой группы посетителей. Регистрация на событие в офлайн-формате: https://vk.cc/bXXJqw .

13 февраля в 16.00 в библиотеке и арт-резиденции ШКАФ состоится онлайн-дискуссия «АПГРЕЙД: книга vs медиа». Цифровая эра ставит новые задачи перед общественными институциями, побуждая их отстаивать свою конкурентоспособность в изменившихся условиях. Одним из удачных примеров эволюции подобного типа можно считать трансформацию образа и функций библиотек: из книгохранилищ с рабочими местами и досуговыми мероприятиями они превращаются в многофункциональные центры с мультимедийным оборудованием, интеллектуальными digital-системами, VR-технологиями и технологиями 3D-моделирования. Участники мероприятия — представители библиотек и компаний мультимедиа-интеграции обсудят инновационные подходы к работе с читателями, проблемы и задачи нашего времени, которые встают перед книжной сферой, а также расскажут о перспективах трансформации образа и функций библиотек. Присоединиться к трансляции можно будет по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=ccOZyWPLht0&feature=youtu.be .

14 февраля в 14.00 в библиотеке Гоголя пройдет Вечер быстрых книжных встреч. Как это работает? Гости расходятся по станциям в пространстве читального зала, где у собеседников есть 5 минут, чтобы обсудить любимые книги. И так до тех пор, пока все не познакомятся друг с другом. Регистрация: https://vk.cc/bXXLuh .

В 16.00 вечер продолжит дискуссия про новую романтику в эпоху приложений для знакомств. Библиотека Гоголя поговорит с блогерами, социологами, журналистами об их опыте использования приложений для онлайн-дейтинга. Трансляцию дискуссии можно будет посмотреть на страницах библиотеки в социальных сетях www.facebook.com/golib2013 и https://vk.com/gogol_lib .

Подробнее о фестивале «Книжный маяк Петербурга»: https://piterbook.com/ .