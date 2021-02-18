Курительная трубка Емельяна Пугачева представлена на выставке в артиллерийском музее в Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России состоялось открытие выставки «Казаки. Из истории кавалерийских полков Русской императорской армии».

На выставке можно будет увидеть саблю, всемилостивейшее пожалованную императрицей Елизаветой Петровной старшине войска Донского С.Н. Себрякову, участнику Персидского похода, Русско-турецкой, Русско-шведской и Семилетней войны, клинок казачьей сабли, пожалованной «Божьей милостью императрицей и самодержицей всероссийской» Анной Иоанновной старшине войска Донского П.С. Еркаширу «в Крымской экспедиции за его многие и верные службы 1738 года», а также жалованную Екатериной II саблю атамана Яицкого войска И.К. Акутина.

Наибольший интерес гостей выставки, возможно, вызовет предмет, призванный стать одной из главных изюминок выставки. Это мемориальная вещь, связанная с биографией едва ли не самого знаменитого казака, а именно курительная трубка, которая принадлежала донскому казаку, предводителю Крестьянской войны 1773 – 1775 гг. Емельяну Пугачеву.

Среди уникальных экспонатов – офицерский клыч (разновидность сабли), принадлежавший императору Николаю II, детские казачьи офицерские шашки его сына – наследника цесаревича великого князя Алексея Николаевича, офицерская казачья шашка великого князя Михаила Николаевича Романова и др.

В витринах демонстрируются знаки отличия различных казачьих полков – Донского Кубанского Терского Астраханского Оренбургского Уральского Сибирского Семиреченского Забайкальского, а также Лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка, Лейб-гвардии Атаманского Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича полка и Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка.

Выставка дополнена произведениями живописи, графики, редкими книгами по истории казачьих полков и т.д.