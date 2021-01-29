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Питерец.ру » Культура » Выставка художника Юрия Пантюхина “Памятники архитектуры прошлого”

Выставка художника Юрия Пантюхина “Памятники архитектуры прошлого”

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке «Россия – моя история» откроется выставка художника Юрия Пантюхина «Памятники архитектуры прошлого».

2 февраля в Историческом парке «Россия – моя история» откроется выставка художника Юрия Пантюхина «Памятники архитектуры прошлого».

Петербургский художник Юрий Пантюхин, автор таких известных картин, как “Александр Невский”, “Блокада”, “Карбышев”, значительное место в своем творчестве уделяет жанру архитектурного пейзажа, посвященного теме наследия древнего русского зодчества.

История России, её ратные подвиги, быт и вера нашли свое воплощение в формировании народного образа многочисленных архитектурных комплексов, в облике старинных русских монастырей и храмов, а также в провинциальной городской застройке.

 За годы работы в Архитектурном Университете Юрию Пантюхину посчастливилось посетить многие города-памятники Древней Руси. В ходе творческих поездок на пленэрную практику родилась огромная серия этюдов, пейзажей и картин, посвященная старинным городам Золотого кольца России и городам русского севера.

Творческий интерес художника проявляется в широте его профессиональных исканий: от камерных мотивов, увенчанных куполами старинных церквей, до больших развернутых панорам, иллюстрирующих архитектурные облики целых городов. Создаваемые Юрием Пантюхиным этюды, выполненные большей частью маслом на холсте, сопровождают рисунки как постоянные спутники, дополняющие пленэрную практику художника.

Героями картин Юрия Пантюхина становятся храмы, монастыри, древнерусские крепости, старинные города — наследники и хранители истории и культуры нашей страны. Художник воспевает уникальное дошедшее до наших дней наследие, наполняя его светлым чувством гордости. Для жанра городского пейзажа важна узнаваемость выбранного мотива, его характер и образ.

Тема архитектурного пейзажа в искусстве петербургского живописца Юрия Пантюхина является не только отдельным этапом в биографии художника. Страницы написанной им каменной книги органично читаются на протяжении значительной части его творческого пути.

Автор старается не брать широко известные мотивы, а ищет новые видовые точки, по-новому прочитывая уже известные уголки знакомых городов. Природа, окружающая архитектурные памятники севера и центральной России, определяет композиционное и цветовое решение для каждого пейзажа, к которому приступает художник.

Выставка продлится до 28 февраля 2021 года.

Стоимость билета: взрослый - 150 руб., детский (от 7 до 18 лет) – 100 руб., пенсионерам – 50 руб. Детям до 7 лет - вход свободный.

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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