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Питерец.ру » Культура » Выставка архитектурной графики «Сергей Чобан: рисунки и проекты»

Выставка архитектурной графики «Сергей Чобан: рисунки и проекты»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
«Сергей Чобан: рисунки и проекты». 21 января - 25 февраля. Выставка архитектурной графики

Кроме репродукций некоторых реализованных проектов вы увидите графические работы, где автор размышляет на тему проникновения современного архитектурного языка в исторический город. Петербург болезненно и настороженно относится к столкновениям нового и старого, поэтому, сегодня нам так важен разговор о том, как развиваться городу-памятнику и в то же время растущему мегаполису.

При посещении мероприятия не забывайте о средствах индивидуальной защиты - масках и перчатках.

Выставка пройдет 21 января - 25 февраля в Центре по искусству и музыке библиотеки имени В. В. Маяковского на Невском пр., 20.

Источник: Библиотека имени Маяковского
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