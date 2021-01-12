Выставка архитектурной графики «Сергей Чобан: рисунки и проекты»

Кроме репродукций некоторых реализованных проектов вы увидите графические работы, где автор размышляет на тему проникновения современного архитектурного языка в исторический город. Петербург болезненно и настороженно относится к столкновениям нового и старого, поэтому, сегодня нам так важен разговор о том, как развиваться городу-памятнику и в то же время растущему мегаполису.

При посещении мероприятия не забывайте о средствах индивидуальной защиты - масках и перчатках.

Выставка пройдет 21 января - 25 февраля в Центре по искусству и музыке библиотеки имени В. В. Маяковского на Невском пр., 20.