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Питерец.ру » Культура » В Историческом парке откроется выставка авторского оружия

В Историческом парке откроется выставка авторского оружия

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке "Россия - моя история" состоится открытие выставки "За Россию-матушку и во славу Божию"

19 февраля в 16.00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие выставочного проекта «За Россию-матушку и во славу Божию!»

Выставка откроется накануне Дня защитника Отечества и представит произведения российского художника-оружейника Анатолия Богачева. Среди экспонатов – сабли, кинжалы, кортики, ножи, проекты и эскизы коллекционного клинкового оружия, фотографии произведений декоративно-прикладного искусства на тему защиты родного Отечества от врагов. Дополнит экспозицию мультимедийный контент.

Мастера-кудесники своими работами издавна удивляли и восхищали весь мир. Трудно переоценить великолепие оружия, изготовленного мастерами Государственной Оружейной палаты Московского Кремля, Тулы, Златоуста. Основным стилеобразующим началом этих произведений служит каменное зодчество соборной Руси и образы выдающихся полководцев и героических защитников Отечества. Обращение к истокам национальной русской культуры и военных побед даёт возможность почувствовать связь времён от момента крещения Руси до новейшего периода развития.  

Сочетанием ажурности дамасских клинков и золочёных деталей убранства достигается декоративная выразительность образов. На клинках изображены сцены боев, ратные подвиги, высказывания и цитаты великих полководцев.

Художник-оружейник Анатолий Богачёв родился в г. Златоусте в 1955 году. Работал в творческой группе художником-гравером на Златоустовской оружейной фабрике. В 1983 году был принят в члены Союза художников СССР. Учился в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. Мухиной, ныне Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица. В 1989 г. закончил кафедру художественной обработки металла.

Работы автора находятся в собрании Оружейной палаты Московского Кремля, частных коллекциях в России и за рубежом. Художник первым из России участвовал в престижных международных оружейных выставках, жюри которых удостоило его работы призами. В различных номинациях является победителем отечественных выставок оружейного искусства. В 2016 году в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академия имени А. Л. Штиглица состоялась репрезентативная выставка «Арт-арсенал Анатолия Богачёва». В том же году ряд работ экспонировался в Государственном Эрмитаже на выставке оружейников России «Стиль. Образ. Гармония».

Работы художника посвящены воинским подвигам славных сынов России: Великих князей Владимира, Дмитрия Донского, полководцев Александра Суворова, Михаила Кутузова, флотоводцев Федора Ушакова, Павла Нахимова, небесных покровителей Андрея Первозванного, Георгия Победоносца, а также великим и знаменательным победам русского народа на полях сражений.

Выставка расположена в купольном зале экспозиции «Рюриковичи. Романовы». Вход по билету в экспозицию.

Выставка продлится до 28 марта 2021 года.

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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