В библиотеке им. Н.А. Некрасова пройдёт цикл лекций, посвященных бездомным и бездомности.

Лекции пройдут 16, 19 и 20 февраля.

Как выживают люди на улице? С какими проблемами сталкиваются? Как строится их повседневность? И самый главный вопрос: как помочь человеку, оставшемуся без крыши над головой?

На все эти вопросы ответят социологи и антропологи из Центра независимых социологических исследований. Для offline-участия нужно зарегистрироваться. В группе библиотеки ВК пройдут прямые трансляции https://vk.com/bibliotekanekrasova

16 февраля в 18:30 - лекция "Выживание в городе: практики и тактики городских бродяг". Выступит антрополог ЦНСИ Павел Иноземцев, автор документального фильма «Каждый вечер пятницы» о волонтерах благотворительной организации «Ночлежка».

Речь на лекции пойдёт о том, каким образом бездомные выживают на улице, какие практики и тактики выбирают для выстраивания своей повседневности, где берут деньги на существование в мегаполисе. Павел Иноземцев расскажет и о своем опыте выхода в «поле»: о походах по «заброшкам» и поиске доверия у бездомных.

Регистрация по ссылке: https://lermontovkaspb.timepad.ru/event/1554147/

19 февраля в 18:30 - лекция "Бездомность и современные технологии". Выступит исследователь ЦНСИ - Андрей Бекреев.

Речь на лекции пойдет о том, как живут бездомные в эпоху цифровых технологий. Как распространение мобильных телефонов и интернета связано с бездомностью? Могут ли они породить новые формы бездомности?

Регистрация по ссылке: https://lermontovkaspb.timepad.ru/event/1554223/

20 февраля в 16:00 - лекция "Исследование женской бездомности в России: невидимость, стыд, незащищенность".

Социолог из Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Евгения Кузинер будет рассказывать о невидимой прослойке бездомных — женщинах. О том, как они оказываются на улице, с какими проблемами сталкиваются, как выстраивают стратегию по выживанию на улице.

Регистрация по ссылке: https://lermontovkaspb.timepad.ru/event/1554229/

=========================================

Библиотека им. Н.А. Некрасова, пр-т. Бакунина д.2

Для справок: +79995291604 // 272-36-60 (доб.217), Евгения Александровна