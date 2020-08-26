ента новостей

17:16
Ежегодный выставочный проект «Расскажи мне о войне»
17:14
В эти выходные пройдет Ораниенбаумский Морской Фестиваль
14:04
Социально-благотворительный проект «Будь с Городом!»
13:59
Награждение лучших волонтеров и партнеров акции #МыВместе
13:55
В городе Ломоносов аферисты увели у пенсионера крупную сумму денег
13:19
В Петербурге пройдет масштабная акция по закраске рекламы психоактивных веществ
13:17
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Софийской улицей и Пулковским шоссе перекроют две полосы движения
13:14
В Гатчине пенсионер перевел аферистам 2,2 миллиона рублей
13:05
Смертельное ДТП в Ленобласти на трассе «Сортавала»
08:48
Кто отравил Навального?
08:21
Если в Прибалтику и Финляндию нельзя…
00:53
Митрополит Варсонофий прибыл на заседание Святейшего Синода 25 августа
19:22
Открытие выставки Владимира Табанина «Русские забавы»
19:12
Участвовать или наблюдать? Петербуржцы посмотрели в WhatsApp социальный спектакль «Через час»
18:00
В Петербурге проходят занятия в открытой школе для литераторов
12:45
В Ленобласти пройдёт исторический фестиваль «Аллея славы — чудо-богатыри Суворова»
12:41
Полиция задержала хулиганов, бросивших дымовую шашку на Невском проспекте
12:37
Удаленный доступ к архивным документам открыт в библиотеках Невского района
12:35
Четвертый поток защит НКО проходит в «молодежном» Комитете
12:28
В Петербурге малолетняя девочка выпала с 10-го этажа
12:23
В Пулково прошли ветеринарный контроль игрунки
12:20
В Историческом парке откроется выставка «Память поколений»
12:18
В Петербурге полицейские раскрыли уличный грабеж
12:13
Ребятишки из п. Гладкое вспомнили правила пожарной безопасности
08:53
Трамп снова поборется за пост президента
08:13
Лучшие собаки-спасатели
23:22
Писатель и политик Николай Стариков отметил 50-летний юбилей
19:38
«Ленфильм» запускает акцию в поддержку кинотеатров «мы скучаем по зрителям»
19:35
Мы вместе на благо города и страны
19:30
В Петербург не пропустили 24,5 тонны арахиса из Нигерии
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Ежегодный выставочный проект «Расскажи мне о войне»

Ежегодный выставочный проект «Расскажи мне о войне»

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
В Историческом парке «Россия – моя история» откроется ежегодный выставочный проект «Расскажи мне о войне»

3 сентября в 15.00 в Историческом парке «Россия – моя история» откроется ежегодный выставочный проект «Расскажи мне о войне».

Май 1945 года запомнился жителям всего мира как ключевая дата в истории, предопределившая будущее поколений. Весной 1945-го еще шли ожесточенные бои между нацистами и советскими солдатами на подступах к Берлину, в Праге и в Восточной Пруссии. Усиливалось массовое сопротивление нацистским захватчикам самих немцев, офицеры и солдаты Красной армии думали о скором возвращении домой, одновременно с этим узники освобождались из лагерей.

Поменялась обстановка и на территории Северо-Запада России. Горечь потерь, борьба с врагом сменились ожиданием солдат с фронта и надеждой на скорейшее возобновление мирной жизни. Начал возрождаться Ленинград, куда стали возвращаться жители, в том числе из глубокого тыла. Полным ходом шло восстановление народного хозяйства, из руин поднимались школы, музеи, заводы и фабрики. Образовывались новые семьи; дети, выросшие в войну, вернулись в школы в условиях мирного времени. Люди поверили в спокойное светлое будущее.

Интерактивная карта «Победа» демонстрирует то, что происходило 9 мая 1945 года в разных уголках нашей страны и за ее пределами, где и как встретили это событие люди, которые приложили невероятные усилия, для того, чтобы этот майский день наступил.

Центральная часть выставочного проекта - инсталляция «Вечность» - на примере цитат очевидцев событий 1945 года и цитат из эссе современных школьников, дает представление о сохранении исторической памяти и демонстрирует связь поколений. 

Экспонатами из школьных музеев Санкт-Петербурга представлен специальный раздел выставки «Свидетели и судьбы». Межрегиональная общественная организация поисковый отряд «Ингрия» предоставила комплекс предметов, связанных с историей героических защитников Невского пятачка. Партнерами проекта стали также Музей - Библиотека «Книги блокадного города» и Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб). 

Выставка продлится до 15 сентября 2020 года. Вход свободный.

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

23-04-2019, 15:00
Выставочный проект «Расскажи мне о войне. Битва за Ленинград»
20-08-2020, 15:57
В Историческом парке пройдет «Диктант Победы»
13-02-2020, 17:45
Исторический парк запускает в социальных сетях акцию, приуроченную к 75-летию Великой Победы
8-05-2020, 15:07
Исторический парк встретит День Победы в режиме онлайн
18-09-2019, 12:18
Выставка «Из архива Маршала Малиновского»
29-04-2019, 15:24
День Победы в Историческом парке

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
61
Сегодня, 13:05
Смертельное ДТП в Ленобласти на трассе «Сортавала»
0
114
24-08-2020, 19:25
В Ленобласти столунцлись восемь автомобилей - один погибший, шестеро раненых
0
237
17-08-2020, 10:40
Смертельное ДТП на Пулковском шоссе
0
232
14-08-2020, 14:38
На трассе «Кола»произошло смертельное ДТП
Наверх