3 сентября в 15.00 в Историческом парке «Россия – моя история» откроется ежегодный выставочный проект «Расскажи мне о войне».

Май 1945 года запомнился жителям всего мира как ключевая дата в истории, предопределившая будущее поколений. Весной 1945-го еще шли ожесточенные бои между нацистами и советскими солдатами на подступах к Берлину, в Праге и в Восточной Пруссии. Усиливалось массовое сопротивление нацистским захватчикам самих немцев, офицеры и солдаты Красной армии думали о скором возвращении домой, одновременно с этим узники освобождались из лагерей.

Поменялась обстановка и на территории Северо-Запада России. Горечь потерь, борьба с врагом сменились ожиданием солдат с фронта и надеждой на скорейшее возобновление мирной жизни. Начал возрождаться Ленинград, куда стали возвращаться жители, в том числе из глубокого тыла. Полным ходом шло восстановление народного хозяйства, из руин поднимались школы, музеи, заводы и фабрики. Образовывались новые семьи; дети, выросшие в войну, вернулись в школы в условиях мирного времени. Люди поверили в спокойное светлое будущее.

Интерактивная карта «Победа» демонстрирует то, что происходило 9 мая 1945 года в разных уголках нашей страны и за ее пределами, где и как встретили это событие люди, которые приложили невероятные усилия, для того, чтобы этот майский день наступил.

Центральная часть выставочного проекта - инсталляция «Вечность» - на примере цитат очевидцев событий 1945 года и цитат из эссе современных школьников, дает представление о сохранении исторической памяти и демонстрирует связь поколений.

Экспонатами из школьных музеев Санкт-Петербурга представлен специальный раздел выставки «Свидетели и судьбы». Межрегиональная общественная организация поисковый отряд «Ингрия» предоставила комплекс предметов, связанных с историей героических защитников Невского пятачка. Партнерами проекта стали также Музей - Библиотека «Книги блокадного города» и Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб).

Выставка продлится до 15 сентября 2020 года. Вход свободный.