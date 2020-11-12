ента новостей

16:53
Выставка Филипа Трейси в музее Эрарта
16:50
Михаил Романов провел личный прием граждан по вопросам ЖКХ
14:06
В Петербурге полицейские задержали барсеточника
14:02
В Ленобласти полицейские со стрельбой задерживали пьяного водителя
13:56
В Ленобласти аферисты из фирмы по установке электросчетчиков
12:58
Россельхознадзор уничтожил 400 килограммов товаров, изъятых на Палюстровском рынке
12:54
В Администрации Ленобласти новые назначения
12:47
В Ленобласти представили проект бюджета на 2021 год
12:40
Петербургские гимнастки победили на чемпионате России
12:36
Санкт-Петербург и Архангельская область укрепляют отношения
12:17
Я студент! Я донор!
12:00
В Ленобласти полицейские разыскивают поджигателя
11:52
В Петербурге задержали контрабандиста
08:27
Петербургский чиновник перешел в ФАС
07:42
Новые ограничения
19:27
В Ленобласти кинологи ЗВО подготовят минно-розыскных собак к работе в зимних условиях
16:26
В Ленобласти первые команды призывников прибыли в воинские части общевойсковой армии ЗВО
11:35
В Ленобласти волонтеры раздают жителям защитные маски
11:24
В Петербурге аферисты уговорили женщину взять кредит
11:16
В Петербурге задержади мошенников, «заменивших» окно пенсионерке
11:11
В Петербурге задержали афериста, продававшего пожарные датчики пенсионерам
11:07
В Петербурге задержали лжеэлектриков-гастролеров
08:38
Как продвигаться в соцсетях
08:12
Роддома для коронавируса
16:05
В Петербурге аферистка заменила сбережения пенсионерки на билеты «банка приколов»
15:57
Россельхознадзор предотвратил ввоз небезопасного арахиса
15:55
Драматические чтения романа Рэя Брэдбери «451° по Фаренгейту»
15:53
«Паганини русской балалайки» Алексей Архиповский
11:48
Губернатор Ленобласти поздравил сотрудников и ветеранов с Днем сотрудника органов внутренних дел
11:43
Спортсмены из Петербурга стали победителями и призерами первенства Европы по бадминтону
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка Филипа Трейси в музее Эрарта

Выставка Филипа Трейси в музее Эрарта

0
29
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Музей Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку главного шляпника планеты

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку главного шляпника планеты, знаменитого ирландского модельера и единственного в мире шляпного эксперта haute couture. Масштабный проект «Маэстро Филип Трейси» станет подарком Петербургу на 10-летие Эрарты

Эксклюзивные работы для коллекций Alexander McQueen, Chanel, Givenchy и Umbro, экстравагантные шляпы из клипов Леди Гаги и фильмов о Гарри Поттере, свадебная шляпка супруги принца Чарльза Камиллы Паркер-Боулз, напоминающая нимб, — это лишь небольшой список модных достижений Филипа Трейси, которые принесли ему славу культового дизайнера в мире высокой моды. Среди почитателей его таланта — правящая династия Великобритании, Сара Джессика Паркер, Грейс Джонс, Кэти Перри, Леди Гага, Мадонна и другие звезды.

Секрет успеха мастера кроется в его безграничном воображении и смелости, с которой он воплощает собственные идеи. Лебедь, лошадиная голова, лобстер, телефон, кисть руки, пепельница — практически любой элемент действительности может стать для Трейси источником вдохновения.

Экспозицию составят 46 работ — хиты выставки «Шляпы в XXI веке», которая состоялась в Эрарте в 2015 году, а также творения мастера, ранее не выставлявшиеся в России, и новинки, созданные им за последние пять лет.

Посетители музея увидят необычную шляпу, вдохновленную эскизом Энди Уорхола Hats; легендарный котелок, в котором Грейс Джонс появилась на обложке V Magazine и на встрече с королевой Елизаветой II; экстравагантные головные уборы, принадлежавшие Изабелле Блоу, редактору журнала Tatler, другу и музе Филипа Трейси — именно она открыла дизайнеру дорогу в мир высокой моды; шляпки, в которых Леди Гага снялась в клипах Stupid Love и Marry The Night; работы, выполненные на заказ для коллекций Александра Маккуина по его личной просьбе и многие другие шляпы, каждую из которых смело можно назвать произведением искусства. Дизайнер постоянно экспериментирует с цветами и формами, расширяет границы в выборе материалов. В его арсенале — перья, искусственные и живые растения, пластик, металл, кристаллы Сваровски, мех, текстиль и даже электроприборы.

Ретроспективная выставка маэстро, прошедшая в музее Эрарта в 2015 году, очень полюбилась зрителям: проект имел рекордную для своего времени посещаемость и получил огромное количество положительных отзывов. Чувства оказались взаимными: о времени, проведенном в Эрарте, легендарный дизайнер вспоминает с восторгом. За минувшие годы Филип успел стать близким другом музея — он был искренне рад возможности вернуться в город на Неве и представить петербургской публике свой подарок ко дню рождения музея.

О Филипе Трейси:

Рыцарь ордена Британской империи Филип Трейси — пятикратный обладатель звания «Дизайнер года (аксессуары)» в рамках премии The Fashion Awards и еще десятка высоких наград. Сегодня его работы — уже не только изысканные предметы гардероба, но и музейные ценности. Выставки шляп Трейси украшают самые известные галереи планеты. Впервые маэстро представил коллекцию своих шедевров в знаменитом нью-йоркском музее «Метрополитен». При этом он продолжает сотрудничать с ведущими модными домами: Armani, Ralph Lauren и Givenchy. Не забывает Филип и о своих любимых красавицах: Саре Джессике Паркер, Леди Гаге и неотразимой Грейс Джонс. По просьбе американской поп-дивы он даже выступил в роли дизайнера ее мирового турне. Знаменитый модельер также стал одним из создателей грандиозного Vivid Grand Show в берлинском Friedrichstadt-Palast.


Даты проведения выставки: 20 ноября 2020 — 21 марта 2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Музей Эрарта
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

7-01-2015, 13:29
Шляпки от Филипа Трейси прибыли в Петербург
8-02-2015, 11:19
Открытие выставки Филипа Трейси
19-02-2013, 11:22
Галерея «Мольберт» вновь порадует ценителей искусства необычными выставками
18-07-2015, 09:01
Открытие выставки стилиста Леди Гаги
30-08-2017, 15:50
Выставка «Джан Паоло Барбьери. Мода и вымысел»
28-03-2016, 17:20
День рождения леди Гаги в Питере

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
371
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
771
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
798
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
971
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх