Выставка Филипа Трейси в музее Эрарта

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку главного шляпника планеты, знаменитого ирландского модельера и единственного в мире шляпного эксперта haute couture. Масштабный проект «Маэстро Филип Трейси» станет подарком Петербургу на 10-летие Эрарты

Эксклюзивные работы для коллекций Alexander McQueen, Chanel, Givenchy и Umbro, экстравагантные шляпы из клипов Леди Гаги и фильмов о Гарри Поттере, свадебная шляпка супруги принца Чарльза Камиллы Паркер-Боулз, напоминающая нимб, — это лишь небольшой список модных достижений Филипа Трейси, которые принесли ему славу культового дизайнера в мире высокой моды. Среди почитателей его таланта — правящая династия Великобритании, Сара Джессика Паркер, Грейс Джонс, Кэти Перри, Леди Гага, Мадонна и другие звезды.

Секрет успеха мастера кроется в его безграничном воображении и смелости, с которой он воплощает собственные идеи. Лебедь, лошадиная голова, лобстер, телефон, кисть руки, пепельница — практически любой элемент действительности может стать для Трейси источником вдохновения.

Экспозицию составят 46 работ — хиты выставки «Шляпы в XXI веке», которая состоялась в Эрарте в 2015 году, а также творения мастера, ранее не выставлявшиеся в России, и новинки, созданные им за последние пять лет.

Посетители музея увидят необычную шляпу, вдохновленную эскизом Энди Уорхола Hats; легендарный котелок, в котором Грейс Джонс появилась на обложке V Magazine и на встрече с королевой Елизаветой II; экстравагантные головные уборы, принадлежавшие Изабелле Блоу, редактору журнала Tatler, другу и музе Филипа Трейси — именно она открыла дизайнеру дорогу в мир высокой моды; шляпки, в которых Леди Гага снялась в клипах Stupid Love и Marry The Night; работы, выполненные на заказ для коллекций Александра Маккуина по его личной просьбе и многие другие шляпы, каждую из которых смело можно назвать произведением искусства. Дизайнер постоянно экспериментирует с цветами и формами, расширяет границы в выборе материалов. В его арсенале — перья, искусственные и живые растения, пластик, металл, кристаллы Сваровски, мех, текстиль и даже электроприборы.

Ретроспективная выставка маэстро, прошедшая в музее Эрарта в 2015 году, очень полюбилась зрителям: проект имел рекордную для своего времени посещаемость и получил огромное количество положительных отзывов. Чувства оказались взаимными: о времени, проведенном в Эрарте, легендарный дизайнер вспоминает с восторгом. За минувшие годы Филип успел стать близким другом музея — он был искренне рад возможности вернуться в город на Неве и представить петербургской публике свой подарок ко дню рождения музея.

О Филипе Трейси:

Рыцарь ордена Британской империи Филип Трейси — пятикратный обладатель звания «Дизайнер года (аксессуары)» в рамках премии The Fashion Awards и еще десятка высоких наград. Сегодня его работы — уже не только изысканные предметы гардероба, но и музейные ценности. Выставки шляп Трейси украшают самые известные галереи планеты. Впервые маэстро представил коллекцию своих шедевров в знаменитом нью-йоркском музее «Метрополитен». При этом он продолжает сотрудничать с ведущими модными домами: Armani, Ralph Lauren и Givenchy. Не забывает Филип и о своих любимых красавицах: Саре Джессике Паркер, Леди Гаге и неотразимой Грейс Джонс. По просьбе американской поп-дивы он даже выступил в роли дизайнера ее мирового турне. Знаменитый модельер также стал одним из создателей грандиозного Vivid Grand Show в берлинском Friedrichstadt-Palast.





Даты проведения выставки: 20 ноября 2020 — 21 марта 2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург