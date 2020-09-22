Выставка «Дерево для павлинов» – это авторское посвящение известного петербургского художника и сценографа Марины Азизян (р. 1938) Тонино Гуэрре (1920-2012) – выдающемуся итальянскому поэту, писателю, художнику, мастеру кинодраматургии, сценаристу и режиссеру. Азизян и Гуэрру связывали долгие годы дружбы и творческого сотрудничества. Созданная ею экспозиция пронизана восхищением, пиететом и теплым отношением к маэстро.

Название выставки отсылает зрителя, с одной стороны, к одноименной пьесе Гуэрры, с другой – к восприятию личности поэта Мариной Азизян. Ее тканевые коллажи, графические листы, пейзажные фотографии региона Эмилия-Романья, портретные снимки, интерьерные фотокомпозиции «рисуют» многогранный, «космический» образ мастера. Они передают неповторимую атмосферу, окружавшую Гуэрру, его творческую ауру, наполнявшую место, где он жил, работал и встречался со многими деятелями искусства. Гостями дома в Пеннабилли были кинорежиссеры Витторио де Сика, Микеланджело Антониони, Федерико Феллини, Домиано Домиани, Андрей Тарковский и многие другие. По словам знаменитого итальянца, его «дом стоит так высоко, что в нем слышен кашель Бога». Азизян раскрывает выраженную в этой фразе философскую мысль в серии текстильных панно. При взгляде на лоскуты, образующие рубиновую радугу со златоглавым храмом “Quando” («Когда?»), взлетающую стаю птиц “Idifferenzia” («Безразличие»), возникает ощущение безграничности мироздания, в котором и стоит дом истинного творца.

В экспозицию включены печатные книги маэстро с посвященными Марине Азизян зарисовками и дарственными надписями, а также выполненные Гуэррой керамические “Le bambole” («Куклы»). Эти маленькие игрушки, навеянные народными российскими промыслами, отражают глубокую искреннюю симпатию Тонино и его невероятную любовь поэта к стране, где он часто бывал.

«Сотканный» Мариной Азизян «портрет» Гуэрры дополняют произведения другой петербургской художницы – Инны Олевской (р. 1940). Ее фарфоровые работы из собрания Императорского фарфорового завода также являются своеобразным художественным посвящением Тонино Гуэрре. Пастели мастера, некогда подаренные Олевской и также включенные в экспозицию, представляют собой коллажи, изображающие различные предметы, наполнявшие дом и сад в Пеннабилли.

На выставке демонстрируется один из пяти экземпляров книги «Мёд», выпущенной издательством «Редкая книга из Санкт-Петербурга» специально к 90-летию Тонино Гуэрры. Текст напечатан вручную на станке XIX века. Для каждой книги Гуэрра выполнил иллюстрации в смешанной технике.

Камерная история «человека эпохи Возрождения», как называли Гуэрру итальянцы, в исполнении Марины Азизян обретает масштабы картины целого мира.