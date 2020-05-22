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Питерец.ру » Культура » Лекция «Ломоносов за письменным столом»

Лекция «Ломоносов за письменным столом»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
myhistorypark.ru
В День славянской письменности и культуры Исторический парк «Россия – моя история» проведет традиционное образовательное событие.

25 мая в 15:00, в День славянской письменности и культуры Исторический парк «Россия – моя история» проведет традиционное образовательное событие.

Вниманию онлайн-посетителей предлагается лекция «Ломоносов за письменным столом». Лекцию проведёт Илья Демаков – историк, Учитель года России (2017), член Общественного совета Рособрнадзора. Рассказ будет посвящён личности Михаила Васильевича Ломоносова и тому бытовому пространству, в котором развивалось его научное и художественное творчество.

Лектор обратится не только к обстановке дома и кабинета учёного в Петербурге, но и к условиям его жизни в ранние годы – как работал с бумагами и что читал Ломоносов в Германии, Киеве, Москве и родной поморской деревне? Специальным вопросом будет рассмотрение круга чтения Ломоносова; в частности, предусмотрена рубрика «Ломоносов читает Тредьяковского».

Лекция ориентирована на широкий круг слушателей и будет опубликована на сайте myhistorypark.ru и на страницах соцсетей Исторического парка.

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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