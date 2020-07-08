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Питерец.ру » Культура » Онлайн-проект «К 250-летию Чесменского боя. Память о великом сражении»

Онлайн-проект «К 250-летию Чесменского боя. Память о великом сражении»

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57
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Онлайн-проект «К 250-летию Чесменского боя. Память о великом сражении»

Исторический парк «Россия - моя история» в Санкт-Петербурге к 250-летней годовщине Чесменского сражения подготовил просветительский онлайн-проект «К 250-летию Чесменского боя. Память о великом сражении».

Этот проект посвящен знаменательной дате в календаре Русской воинской славы - победе российского флота в морском сражении в Чесменской бухте над флотом Османской империи в 1770 году. Будучи одним из самых известных и масштабных морских сражений, оно было воспето в литературе, изобразительном искусстве и архитектуре, но, к сожалению, сегодня остаётся в тени других не менее значимых событий отечественной истории.

Цель проекта – рассказать об истории сражения, его значении для России, о памяти, которую оберегают уже два с половиной столетия, несмотря на все потрясения прошлого, и о нравственном и воспитательном потенциале этого исторического сюжета.

На странице проекта чесма250лет.рф вы сможете познакомиться с историей сражения, выдающимися личностями эпохи, сооружениями, воздвигнутыми в честь Чесменского боя; увидеть фотографии предметов из коллекции ГМЗ «Царское село» (партнёра проекта), относящихся к памяти об этом историческом событии. На сайте вы увидите и видеосюжеты на указанные выше темы.

Напомним, 7 июля после вынужденного перерыва Исторический парк возобновил работу. Первыми посетителями стали, в основном, семьи с детьми. Ведь за время с начала введения ограничений и родители, и ребята соскучились по "культурному отдыху": экскурсиям, походам в музеи и парки.

Особенно приятно, что с 7 по 9 июля в мультимедийном музейно-выставочном центре "Россия - моя история" проходят тематические экскурсии, посвящённые любимому многими празднику - Дню семьи, любви и верности. Это путешествие в историю семейного русского уклада, традиций семьи, ее создания, воспитания детей на Руси.

Экскурсии проводятся по предварительной записи. Обслуживание посетителей проходит с соблюдением всех норм и правил, принятых в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Исторический парк вновь радушно принимает долгожданных гостей!

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.

Источник: Исторический парк «Россия – моя история»
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